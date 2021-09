Cinthia Fernández soñó con Javier Milei y sorprendió a todos: "Me hace falta"

Cinthia Fernández tuvo un extraño sueño con el economista libertario Javier Milei, días después de las PASO 2021.

Cinthia Fernández, panelista en Los Ángeles de la Mañana (LAM), se postuló para ser diputada por el partido Unite en estas Elecciones PASO 2021. Después de haber quedado afuera de los comicios generales, contó públicamente que soñó con el precandidato del Partido Libertario, Javier Milei.

La que deschavó fue su compañera, Pía Shaw, quien contó en vivo el secreto que Cinthia le había confesado: “Tuvo una pesadilla con Milei”, reveló la panelista frente a las cámaras, mientras Fernández se tapaba la cara de la vergüenza. “Soñé con Milei”, admitió, intentando contener la risa. “No quisiera saber lo que soñaste”, le contestó el conductor Ángel de Brito.

“Soñé que empezaba a correr y yo estaba con un secador, así. Me dejó muchos vestigios malos, te lo juro por Dios”, agregó ella, haciendo un gesto con la mano. “¿Me estás jodiendo?”, le preguntó de Brito, e inmediatamente, quiso saber si había tomado alguna bebida alcohólica antes de irse a dormir. “¿Te tomaste algo?”, indagó. “No, yo no tomo nada, soy muy aburrida y me hace falta. Admito que soy aburrida”, le respondió ella.

El escándalo de Cinthia Fernández por bailar frente al Congreso

En su spot de campaña, Fernández tomó sin permiso de derechos de autor la famosa canción de Tita Merello, Se dice de mí, y cambió la letra completamente. Después de toda la polémica que generó, le cayó una denuncia por parte de los herederos de Tita, Francisco Canaro e Ivo Pelay. El video, que consistió en un video de ella bailando una reversión de Se dice de mí de Tita Merello vestida con un portaligas frente al Congreso Nacional, generó burlas en las redes sociales.

“Se dice de mí... Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul... es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir: hay leyes que están, no se hacen cumplir; los juicios son lentos, tardan en salir”, canta Cinthia en el video.

En diálogo con La Nacion, Guillermo Ocampo, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música (Sadaic), explicó por qué fue tan grave lo que hizo Cinthia Fernández. “El uso de la obra musical en una campaña política requiere de la autorización de los titulares de derechos, y el tema es más grave cuando, aparte de usar la obra sin autorización como ocurrió con Se dice de mí, se le cambia la letra”, sentenció.