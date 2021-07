Cinthia Fernández se niega a darle una nota a Romina Manguel: "No me van a tomar de tonta"

La periodista le recriminó a la candidata a diputada que no diera entrevistas y la panelista de LAM salió al cruce.

Cinthia Fernández anunció que se lanzará a la política como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de la mano de Unite, el mismo partido con el que Amalia Granata llegó a la Legislatura de Santa Fe. La decisión genera polémica en el ambiente periodístico y la panelista de Los ángeles de la mañana ya cosecha cuestionamientos sobre su preparación. Así se lo hizo saber Romina Manguel y la modelo aprovechó el programa de Ángel de Brito para responderle.

Ángel de Brito le leyó en vivo a Cinthia el mensaje que le envió la conductora de A24. “Si tu Fernández no va a dar notas, ¿cómo va a hacer campaña?”, reprodujo el conductor las palabras de la periodista y su “angelita” salió con todo. “Fui muy gentil en la respuesta. Uno no siempre tiene que decir que ‘sí’, uno también puede decir que no”, señaló, furiosa.

Cinthia aseguró que no está yendo a ningún ciclo, pero su palabra no conformó al conductor de Los ángeles de la mañana. “Pero, pará. Te están llamando de todos los programas de actualidad. Me llaman a mí de A dos voces porque Cinthia no les contesta. Yo no puedo ser tu jefe de campaña y si querés que lo sea, pagame”, lanzó el animador con humor.

“Alberto Fernández no tiene problema en dar notas, pero ella no quiere dar. ¿Qué loco, no?”, siguió leyendo el picante mensaje que Romina le envió. “No estoy yendo a ningún programa sea de actualidad o de espectáculos. Le aclaré que no iba a los programas por el Covid-19 y segundo, el ciclo era a las 22 horas y no dejo a mis hijas ni en pedo. ¡No tengo ganas! ¡Sorry, que no tenga ganás! No tendría que dar tantas explicaciones”, exclamó Cinthia Fernández, molesta con Romina Manguel.

Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada

Cinthia Fernández confirmó que será candidata a diputada en las elecciones que se aproximan en la Argentina. La panelista del programa que conduce Ángel de Brito explicó en el comienzo del debate acerca de este tema: "Sí, la semana pasada estaba como todo muy parado y suspendido, pero estamos trabajando en silencio. Sino, parece como todo cholulo y mediático".

"Voy a ser candidata a diputada, voy por el lado de la mujer. Estaba hablando Irma Roy, que fue una gran pionera y logró un montón de cosas, el tema es que a nadie le interesa, sobre todo de la mujer", detalló Cinthia Fernández, que en principio se postularía por el mismo lado que Amalia Granata, quien logró ser elegida en el mencionado cargo en Santa Fe por el partido Unite.

Además de no haber querido mencionar a un espacio político en particular, la modelo de 32 años expresó: "¿Por qué yo no puedo dar mi visión o mi opinión en cuanto a las vivencias? ¿Quién más mierda ha vivido que yo en todo lo que es referente a la mujer, a la cuota alimentaria...? Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan una ganancia de ningún tipo".