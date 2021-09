Cinthia Fernández saldrá en TN junto a Brian Lanzelotta y confesó: "Les cagamos el programa"

La panelista de LAM habló de su participación en TN junto al ex Gran Hermano y dejó mal parado al canal de Clarín.

Cinthia Fernández se encuentra en su primer campaña electoral y desembarca en programas políticos a los que no está acostumbrada. Así ocurrirá esta noche en TN, cuando la panelista de Los ángeles de la mañana debatirá junto a Brian Lanzelotta, ex Gran Hermano que hoy se postula para concejal de La Matanza, y Ángel de Brito quiso indagar en la experiencia de su compañera.

"Diputada, ¿estuviste grabando un programa con Brian Lanzelotta? ¿Para TN?", preguntó De Brito a Cinthia Fernández, que respondió que sale "hoy a la noche". El conductor, que vio la promoción del Grupo Clarín, consultó: "¿No estas de acuerdo en nada?".

Lejos de darle la razón a TN, la panelista de LAM aseguró: "En realidad estamos de acuerdo en bastantes cosas. Les cagamos bastante el programa". El conductor se excusó en que vio "la promo, que no estaban de acuerdo en nada" y admitió que así no le daban ganas de ver el programa.

"Ah, había que venderlo así. No, no estamos de acuerdo en nada, nos vamos a llevar horrible, un notón", quiso arreglarla Cinthia Fernández.

Cinthia Fernández confesó un insólito accidente íntimo

La precandidata a diputada nacional Cinthia Fernández realizó una inesperada declaración en el aire de Los Ángeles de la Mañana. Tuvo que ver con una confesión íntima sobre un accidente que sufrió junto a su expareja Matías Defederico. "Me hizo crack y escupí", lanzó la protagonista. ¿Qué fue lo que le ocurrió?

“Tengo un diente partido, tengo como una porcelanita, porque un día teniendo relaciones sexuales se me partió, y me ahogué con el diente y empecé ‘aghnh, aghhh’. Hice así y lo escupí”, comenzó diciendo Cinthia Fernández, ante la atenta mirada de las panelistas de LAM. "No queremos saber con quién estabas", le respondieron, aunque ella se encargó de aclarar que la persona incógnita no es otra que Matías Defederico: “Con el padre, con el progenitor”.

Continuando con su relato, Cinthia Fernández cerró: "Me hizo 'crack' el diente, por hacer mucha fuerza. Me hizo 'crack' la paleta, porque yo ya la tenía arreglada. Cuidando a mi primita cuando era chiquita se me partió y tenía un arreglo de porcelana, ese día teniendo sexo, como que apreté un montón e hice ‘aghhh’. Casi me ahogo con el diente”.