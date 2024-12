Cifra megamillonaria: cuánto le cobró Tini a Susana para ir a su programa

Susana Giménez recibió a Tini Stoessel como invitada.

Tini Stoessel acudió como invitada al último programa de la temporada 2024 de Susana Giménez en Telefe y un periodista dio a conocer la irrisoria cifra que habría cobrado la cantante. La intérprete de canciones como Por Qué Te Vas y Suéltate el Pelo habló de todo en el living de la diva de los teléfonos y puso su voz a su canción nueva y a los clásicos.

El periodista Juan Etchegoyen se pronunció sobre las condiciones que habría puesto la cantante a la producción del ciclo y sorprendió cuando mencionó la cifra que habría cobrado. "Lo que me contaron es que el equipo de Tini puso algunas condiciones para aceptar la propuesta de Telefe", comenzó su descargo el conductor de Mitre Live.

"Cosas que tienen que ver con el pasado de la intérprete, sobre todo el escándalo de su inicio de relación con Rodrigo De Paul, había cosas que a ella no le copaban recordar ni hablar", continuó el comunicador. Y siguió: "Ella siente que eso ya fue y hoy vive un presente diferente. Y lo que quiero contar es que según me cuentan desde adentro de Telefe, Tini fue la mejor pagada del ciclo y el mayor gasto en entrevistas del ciclo. A mí me deslizaron la cifra de 30 mil dólares que habría cobrado la intérprete para su visita a lo de Susana. Recordemos que trascendió que Pampita cobró 10 mil".

La confesión íntima de Susana Giménez a sus 80 años

"Somos muy sexuales. ¡Vos sos sexual?", soltó Cristian Castro en medio de una entrevista con Susana, a la que acudió con su actual pareja, con quien protagonizaron un escándalo hace meses. En ese momento, la diva se mostró algo sorprendida con la pregunta pero la contestó: "Bueno, ya a esta altura, más o menos (risas). Ya pasé, amé demasiado. ya estoy, me retiré. Me retiré de eso. No me importa, hay otras cosas que me gustan en este momento, como leer, plantar flores. Se terminó, ya colgué los guantes. Ya está, totalmente".

Susana Giménez

El cruce entre Pampita y Susana Giménez en pleno vivo de Telefe

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

Fuertes declaraciones de Moria Casán y Graciela Alfano sobre Susana Giménez

"(Susana) nos odia. Es que es así, Susana nos detesta, ella es muy competitiva", comentó Moria en el ciclo de Dante Gebel, al que acudió como invitada junto a Graciela Alfano. Por su parte, ésta pronunció: "Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva". A lo que Moria respondió: "Susana es muy mala, malísima, yo también tengo mucho de mala, todas lo tenemos".