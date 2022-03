Christian Martin se fue de La Nación: "Le dieron un descanso inesperado"

Para sorpresa de muchos, Christian Martin dejó la cobertura de la guerra en Ucrania y se especula con que La Nación lo echó tras la denuncia de su hermana por violencia de género.

Christian Martin estaba, desde Ucrania, haciendo la cobertura de la guerra con Rusia para La Nación TV. Para sorpresa de muchos, el periodista abandonó la ciudad de Lviv y ahora las especulaciones indican que esa salida repentina está vinculada con la denuncia pública de violencia de género por parte de su hermana María Lucila Martin.

Según lo que publicó Clarín, desde el entorno del periodista deportivo de 50 años aseguraron que no fue echado del poderoso multimedio. Incluso, argumentaron que el acuerdo para cubrir el conflicto desde Ucrania era por tres semanas, tiempo que se cumplió efectivamente la semana pasada.

Un allegado a Christian Martin añadió que "ahora se tomará unas vacaciones y no tiene pensado realizar declaraciones públicas sobre los dichos de su hermana". Sin embargo, otros medios de comunicación no fueron tan benévolos con "El Vikingo" e informaron que la salida suya de Ucrania "fue forzada" tras la situación. Incluso, sostuvieron que "le dieron un descanso inesperado” hasta que se calmen las aguas y se aclare la cuestión con Lucila.

La denuncia de la hermana de Christian Martin contra él por violencia de género

Lucila habló con Santiago Cúneo y reveló: "Mi hermano fue preso en Londres por casi matarme. Estoy buscando dónde contar cómo es este hijo de puta. Hay tanto que la gente no sabe...".

Allí enfatizó en que él "no se cansó" de golpearla y detalló: “Me salvé porque me encerré en el baño. Durante una hora y media estuvo pegándome, ahorcándome”. “Me tiró en la cama, se tiró encima mío y me empezó a ahorcar. Yo gritaba, él me tapaba la boca. Me ponía contra una esquina y contra la otra. Empecé a gritar ‘¡help! (¡ayuda!)’ desde el baño. En ese momento estábamos trabando para Fox”, insistió ella.

Sin filtro, la entrevistada profundizó: “Luego me intentó asfixiar hasta que llegó la policía. Me sacaron fotos de todas las lesiones en cuello y en la espalda. A él se lo llevaron preso”. A su vez, recordó lo que ocurría cuando ambos eran pequeños y todavía vivían juntos: "Yo era chica y no quería dormir en la misma habitación con él. No quiero dar muchos detalles más, por suerte no llegó a lo peor, pero hacía pasar mi mano por algunas partes de él...".

"En Argentina, no sé por qué, la gente aplaude la violencia de este tipo que destruyó a mi familia", denunció Lucila, y encima recordó: "Antes trabajábamos juntos. Estuve 15 años trabajando para Fox y por culpa de su pegada, que casi me mata, me fracturó la laringe y fue preso en Londres, ahora no trabajo más (...)". Y hasta aseguró que "él odia Argentina con toda su alma".

Se terminó la cobertura de Christian Martin para La Nación TV desde Ucrania.

La hermana de Christian Martin fue a fondo con sus palabras y añadió: "Lo que pasa es que, como para trabajar como cuando trabajaba conmigo directamente para la Champions o la FIFA, hoy no puede porque le piden los antecedentes".

En la misma dirección, Lucila indicó que "entonces, trabaja para el país que odia, que es Argentina, y a través de ESPN y LN+ entra a la Champions League, a los partidos, todo, porque los ingleses no le dan más trabajo ni en las Olimpíadas". "Tiene que ser a través de acreditarse de un canal argentino", dijo.

Con respecto a la residencia de "Asko Martin" en el Reino Unido, ella puntualizó en que él "tiene la nacionalidad inglesa porque se casó por dinero con la secretaria del embajador argentino en Inglaterra de aquel entonces, y después estaba con una francesa".

"O sea, él pagó 5.000 libras: 2.500 cuando se casó y 2.500 cuando le sale la nacionalidad", detalló Lucila. Además, remarcó que "él no es de descendencia galesa como dice". Y concluyó: "Es de descendencia italiana, de Génova, por parte de los Bula, de mi mamá. Es todo mentira lo que dice".

La insólita respuesta de Christian Martin a su hermana: "He cometido errores"

Luego de las acusaciones de Lucila Martin contra su hermano, el periodista apeló a su perfil de Twitch y reaccionó de cara a sus casi 300 mil seguidores: "No tengo nada que ocultar, soy un buen tipo", arrancó. En una grabación que luego decidió eliminar de la mencionada aplicación, cerró: "Sí, he cometido errores en mi vida, como todos. Los problemas legales los dejo en manos de los abogados, tanto en España como en Argentina. Es todo lo que tengo que decir al respecto".