Chiche Gelblung rechazó a El Trece y contó el motivo

Chiche Gelblung reveló el motivo por el que rechazó a El Trece y en LAM contaron cuánto le ofrecieron al conductor para sumarse al canal.

Chiche Gelblung contó en una entrevista con LAM (América TV) que recientemente rechazó a El Trece, desde donde le ofrecieron formar parte de una de las grandes apuestas del año para la señal. "No me interesa, ni por la oferta económica", se sinceró el histórico conductor. Pía Shaw reveló cuál fue era la cifra que le ofrecieron a Chiche para sumarse al canal del Grupo Clarín.

Con una extensa trayectoria en su haber, Chiche Gelblung es uno de los periodistas más polémicos del país. Dentro de sus segmentos más recordados sin dudas está su Máquina de la Mentira, con la que interrogó a las más diversas figuras de la farándula argentina. Y esa faceta suya quisieron aprovechar en El Trece pero el conductor se negó a hacerlo y reveló los motivos en diálogo con LAM.

"Hubo un intento, tuvieron un interés pero no nos pusimos de acuerdo", contó Chiche cuando un cronista del ciclo de América le preguntó por el ofrecimiento que le llegó desde El hotel de los famosos para que interrogara a los participantes del reality. El longevo periodista fue lapidario respecto a los motivos de su rechazo: "No me interesa, ni por la oferta económica".

"Es muy complejo el tema del detector de mentiras, hay que saber manejarlo. No me parece interesante", insistió Gelblung. En ese sentido, también reconoció que no conoce "la historia" del reality ya que no lo sigue. Para cerrar, el conductor aseguró que solo fue un "acercamiento", aunque en LAM luego contaron que la propuesta económica que le hicieron desde El Trece estuvo muy lejos de la cifra que Chiche Gelblung aceptaría para participar de algún programa.

Cuánto le ofrecieron a Chiche para participar en El hotel de los famosos

Después de escuchar los motivos del rechazo de Gelblung a El Trece, Ángel de Brito y Pía Shaw revelaron la cifra que le habrían ofrecido al conductor para llevar su Máquina de la Mentira a El hotel de los famosos. "Le tienen que pagar 20 veces más", adelantó De Brito, antes de que la angelita revelara la propuesta económica que le hicieron a Chiche.

"De base, le ofrecieron por la primera charla: 120 mil pesos", reveló Shaw, generando sorpresa en sus compañeras de panel. Mientras De Brito dijo que "ahí Chiche cortó el teléfono", Yanina Latorre lo consideró una falta de respeto y aseguró que ella hace ese dinero en 15 segundos, dando a entender que eso es lo que cobra por sus historias de Instagram. De todos modos, hubo una segunda propuesta que tampoco convenció a Chiche Gelblung: 150 mil pesos.