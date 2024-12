Chau Karina Mazzocco: el duro anuncio de Rial sobre el futuro de América TV.

Los trabajadores de América TV viven momentos de total incertidumbre desde la llegada de Juan Cruz Ávila a la señal de noticias para una "reestructuración" de la grilla de programación. Luego de que Florencia de la V se quedara sin empleo por decisión del canal, se conoció que otro programa está en peligro de correr un destino similar al de la conductora. El enigmático tuit de Jorge Rial y el destino que podría correr uno de los magazines más vistos.

El rumor comenzó con una información que dio Tomás Dente al aire de El Impertinente (Net TV), quien anunció: “Levantan el programa de Karina Mazzocco. Se lo acaban de informar a la conductora. Se barajaba que podía quedar afuera de la programación y ahora se concreta. Queda afuera ella y todo el panel de gente que factura. Hay gente que está en blanco en el canal, como Cora de Barbieri o Diego Esteves, pero vuelan todos".

Luego, Jorge Rial lanzó un "enigmático" en su cuenta de Twitter y sin dar el apellido de Mazzocco, remarcó: "Se viene otra baja en la nueva programación de América TV. Programa de la tarde. El ciclo se termina. A la conductora van a tratar de conformarla con la posibilidad de otro proyecto a definirse en tiempo y espacio. No. No es Mariana (Fabbiani). Ampliaremos".

Pero contradiciendo la información de Dente y Rial, el periodista especializado en medios Pablo Montagna publicó en su cuenta de Twitter: "José Núñez, uno de los titulares de Jotax, me confirma que A la tarde con Karina Mazzocco sigue en América TV en 2025".

Dalila apuró al aire a Flor de la V y soltó toda su transfobia: "Dale, papi"

La cantante Dalila reapareció en un stream y causó repudio por comentarios transfóbicos al aire contra la modelo Florencia de la V. El video del incómodo momento no tardó en hacerse viral y los usuarios de redes sociales salieron a defender a la conductora de Intrusos (América TV), víctima de un ataque de odio.

Invitada al programa de stream Un poco de ruido, la cantante Dalila se indignó con aquellos que no comparten los valores del género tropical y sentenció: "Es un rubro de música que está muy encasillado y que siempre, siempre, y me rompe tanto las pelotas escuchar eso, porque viste, hablan todo como qué sé yo...". Pero los comentarios de Dalila no se frenaron ahí, ya que segundos después expulsó declaraciones transfóbicas contra Flor de la V: "Es como Florencia de la V que diga, 'ay, porque viste que los que hablan de cumbia', dale papi, tenés un trozo todavía ahí colgando, ¿de qué estamos hablando?, ¿me entendés?".

Tras el incómodo momento que se vivió en el programa, ninguno de los presentes en el estudio corrigió a la cantante y repudió sus dichos. Pero las redes sociales sí hicieron un llamado de atención a Dalila y una de las figuras públicas que no tardó en manifestarse fue el periodista Ángel de Brito, quien salió en defensa de su colega: "De cuarta Dalila. Cuiden a esta mujer pobrecita".