Chau El Trece: la figura del canal que renunció y se va del país

La drástica decisión que tomó una de las figuras del canal dirigido por Adrián Suar. La renuncia que afecta a uno de los programas claves en la programación.

El Trece perdió a una de sus figuras luego de que hicieran una oferta de la televisión extranjera. El canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación está pasando un complicado momento en cuanto a rating y ahora debe lidiar con esta inesperada pérdida.

Además del liderazgo indiscutido de Telefe, la señal del Grupo Clarín ahora también debe competir mano a mano contra América TV. La llegada de Marcelo Tinelli hizo subir considerablemente los niveles de audiencia del canal y la tendencia creció con el debut del Bailando 2023.

En este contexto, los directivos de El Trece estudian posibles cambios en la programación, pero quedaron impactados con la salida de la panelista de uno de los ciclos que hace menos tiempo llegó a su pantalla. Se trata de Cinthia Fernández, quien ya decidió abandonar Bien de Mañana, según confirmó Laura Ubfal.

La bailarina hace varios años comenzó a trabajar en la señal y se supo ganar su lugar. Sus labores comenzaron en LAM, pero cuando el programa de Ángel de Brito se fue a América, ella siguió ligada al canal del solcito. Primero como panelista de Nosotros a la mañana, bajo la conducción del Pollo Álvarez -luego con el Negro González Oro-, pero el ciclo fue levantado y reemplazado por el ciclo que actualmente tiene a Fabián Doman a la cabeza.

Cinthia hace varios días que está ausente en el programa, aunque estaba previsto porque se tomó unos días de vacaciones con sus hijas. La artista viajó primero a Fortaleza y ahora se encuentra en Buzios con las tres niñas que tuvo con el exfutbolista Matías Defederico.

No obstante, tras el descanso no retomará sus labores. De acuerdo a lo que informó Ubfal, Fernández le anticipó a la producción de Bien de Mañana que no volvería porque se va a trabajar a Uruguay. Según trascendió, tiene una buena oferta de la televisión uruguaya y no dudó en aceptarla porque sabe que tendrá la posibilidad de ganar en dólares.

Preocupación en El Trece por lo que sucede con Guido Kaczka

Guido Kaczka es uno de los conductores más exitosos de las últimas décadas en la televisión, tras llevar adelante ciclos con El Último Pasajero, Bienvenidos a Bordo y Los 8 Escalones. A pesar de esa realidad, el último ciclo mencionado sufrió una fuerte baja en el rating, lo que generó preocupación en las autoridades de El Trece, según señaló Marina Calabró.

La columnista del ciclo radial Lanata sin Filtro demuestra su espíritu picante en cada aparición en sus columnas y esta vez no fue la excepción. "En El Trece están odiados con el hecho de que Laurita se sume al prime time del Nueve. Nosotros contamos que hubo muchas dudas con este estreno, porque primero parecía que había dudas con la calidad de producción del proyecto. Le prometieron un montón de cosas que después parecía que no le iban a dar nada. Un estudio chiquito, compartido…una cosa low cost", comenzó la comunicadora para dar contexto al motivo del enojo del canal del Grupo Clarín con Laurita Fernández.

"Pero lo cierto es que en El Trece no están contentos porque tienen el problema de Guido Kaczka, con Los 8 escalones de los tres millones, que le está costando el número en la configuración de la nueva competencia del prime. Ellos lo que piensan es que, por menos que quite Laurita, si hace dos puntos, que podría ser audiencia de Guido que se va", continuó su informativo descargo la columnista. Y concluyó: "Porque además, son programas con mucho aire de familia, de hecho, Laurita hizo Bienvenidos a Bordo hasta fines de julio en El Trece, y ahora arranca, el 2 de octubre, con Bienvenidos a Ganar. Entonces en El Trece están odiados con que tenga el mismo nombre y con que sea una producción de Kuarzo".

Calabró dialogó con fuentes de la señal y aseguró que las autoridades del canal estarían enojadas también por el hecho de que el ciclo de Laurita se trate de una producción de Kuarzo. "No les termina de cerrar. Así que me dijeron que la relación ahí está tirante”, aseguró.