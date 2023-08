Cinthia Fernández expuso al Negro Oro con una fuerte declaración: "Olor"

La panelistas volvió a arremeter contra su excompañero de trabajo y expuso un detalle desconocido de él.

A días de haber debutado en el panel de Bien de Mañana, el nuevo ciclo de El Trece, y haber cortado su vínculo laboral con Oscar "El Negro" González Oro, Cinthia Fernández volvió a arremeter contra el conductor. La famosa modelo expuso a su excompañero y contó algo que pocos sabían sobre él.

Interceptada por el móvil de LAM, Fernández volvió a referirse a la pelea que protagonizó con Oro en Nosotros a la Mañana, ciclo que compartieron por tan solo algunas semanas. Además, le contestó al periodista sobre sus dichos, en donde aseguró que "volvería a trabajar con ella" si respetara las reglas del juego. "El problema lo tiene él con sus formas, con cosas que tienen olor a naftalina. Hay cosas que no se tienen que aceptar más", lanzó la periodista.

En este marco, sumó: "El señor tiene mucho olor a naftalina, no le gusta que las mujeres se explayen un cien por cien. Tiene unos modos de mierda". Luego, Fernández profundizó en qué cosas no le gustaban en lo absoluto del conductor: "Tira chistes racistas, chistes de la almeja, chistes despectivos con las mujeres, chistes de que una patota molió a palaos a alguien.... Chistes que no causan ni gracia".

De este modo, la panelista dejó en claro que no tiene intenciones de volver a amigarse con "El Negro" Oro y prefería no volver a compartir proyectos laborales. Por su parte, el periodista no volvió a hablar del tema.

A los gritos: Luis Ventura y Cinthia Fernández se dijeron de todo en vivo

Luis Ventura y Cinthia Fernández protagonizaron una fuerte discusión al aire en Nosotros a la Mañana (El Trece). Es sabido que ambas figuras tienen una tensa relación y en más de una oportunidad lo dejaron en evidencia frente a millones de televidentes. Esta vez, la discusión comenzó en torno a la madre de Luis Miguel, Amalia "Yuyito" González, cuya vida es un misterio y genera intensos debates desde hace años.

Mientras algunas versiones sostienen que la madre de Luis Miguel murió, otras aseguran que la mujer estaría radicada en Argentina, escondida de la prensa. Ventura habló sobre esto y Cinthia lo frenó en seco y señaló que, según Migraciones, "la Justicia dijo que el ADN dio que no era la mamá de Luismi". Ventura enfureció, no tardó en responderle y se desató un fuerte ida y vuelta.

"Sí, es cierto, pero estamos hablando de un país donde hubo desaparecidos, intercambio de identidad. El gran problema es que si esta mujer es la madre de Luis Miguel, falta una...", observó Ventura. Fernández se detuvo sobre este comentario y le dijo que le parecía "un montón" mezclara a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar con la mamá de Luis Miguel, con una mueca de indignación.

"No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque si no corto, les estoy haciendo un favor. Estoy cansado de que me descalifique esta piba, si quiere confrontar...", se quejó el conductor. "Lo mismo me pasó todo el año pasado, mirá qué casualidad", ironizó Cinthia.

Ventura se hartó y exclamó: "¡Estoy cansado de que esté hablando boludeces por todos lados! Yo les hago un favor y salgo al aire con ustedes, respétenme por favor". La expareja de Matías Defederico no se quedó callada y le respondió: "Te aguanté tanto tiempo al aire, tengo el mismo derecho". "Después dice que la maltratan, que machirulo, y empieza a decir boludeces. Es una piba que vivió mintiendo", agregó Luis, furioso. "¡Y sí, sos un machirulo! Mirá vos", disparó Fernández. Ventura se quedó en silencio y la panelista le retrucó: "¡Qué nervioso que se pone! Yo me lo tuve que fumar todo el año pasado haciéndome pelota y haciendo programas a costa mío, tanto en el programa de Mazzocco y como en su programa, ¿y no se bancó un gesto? Perdónenme mi gestualidad".