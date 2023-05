Chantal Abad pasa por su peor momento tras el escándalo en Cocineros Argentinos: "Muerte"

La cocinera exteriorizó su dolor con los mensajes de odio que está recibiendo en redes sociales tras la crisis que se produjo en Cocineros Argentinos luego de la desvinculación de Juan Ferrara.

La desvinculación de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos (Televisión Pública) abrió una grieta en el histórico ciclo gastronómico y la peor parte de las críticas se la llevó la chef Chantal Abad, nueva integrante del programa. "Me desearon la muerte", sentenció Chantal desencajada por la funesta repercusión que tuvo su ingreso al programa.

Invitada al magazine A la Tarde (América TV) Chantal compartió algunos de los durísimos mensajes que recibió por su incorporación a Cocineros Argentinos y se mostró afligida por la reacción de muchas personas que cuestionaron su presencia en el clásico formato de la señal estatal. "Vos no sabés los mensajes tremendos que estoy leyendo. 'No me parece que se preste a estos programas de cuarta para generar más conventillo, debería quedarse en el molde y no opinar', 'la gente lo quiere a Juanito y a ella no'", leyó la cocinera.

De forma instantánea, Karina Mazzocco procuró calmarla y le aconsejó: "Chantal ya no podés leer esto". Asumiendo los riesgos de leer el hateo de las redes, Abad polemizó: "Hoy me toca a mí y yo le pongo el cuerpo, pero esto también le pasa a gente que no es conocida: le pasa a un pibe en el colegio, con sobrepeso, con algunas discapacidad o con otra identidad de género (...) Una trata, en lo personal, de laburarlo internamente para que no le haga mella, pero, por otro lado, no puede dejar de verlo como un fenómeno. Es fuerte".

"Te saca las ganas de continuar que te estén diciendo cosas espantosas sin razón de ser. Yo no estoy diciendo que tengo que gustarte o no, podés no consumirme, no verme, no seguirme, pero de ahí a desearme la muerte. Me dijeron 'esta moishe de mierda'", siguió, afligida. "En mi rubro uno transmite buena onda y ganas de cocinar, vas por un lado positivo, no de conflicto. Entonces cuando de repente te sentís en el ojo de tormenta decís bueno, ¿cuál es el costo?", cerró antes de que el equipo de Mazzocco hiciera referencia a la polémica salida de Juan Ferrara de Cocineros Argentinos y de los problemas que eso habría traído en el equipo.

Filtran la fuerte interna en Cocineros Argentinos que terminó en despido: "Agarrá tus cosas"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hablaron sobre un conflicto ocurrido en el ciclo Cocineros Argentinos de la TV Pública. La llegada de Chantal Abad habría provocado algunas disrupciones en la dinámica del programa y eso habría culminado en la salida de uno de los históricos conductores.

El cocinero Juan Ferrara se retiró del ciclo después de más de una década de trabajo y escribió un sentido texto en sus redes al respecto. "La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Durante ese tiempo, y aún todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes", comenzó su descargo el experto en gastronomía.

"Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra", continuó Ferrara. Y cerró: "Quiero agradecer a todos los compañeros/as de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la TV Pública y a todos sus laburantes. Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo".

Rodrigo Lussich se refirió a esta salida de la TV en Socios del Espectáculo y la vinculó con la llegada de Abad a Cocineros Argentinos. "Lo que tenemos para contar es que cuando Chantal Abad se sumó al programa Cocineros Argentinos como conductora, él quedó un poco relegado. Juan se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía y lo invitaron a retirarse", informó el periodista y el último dato coincidiría con el descargo de Ferrara en sus redes, quien aludió a que no se fue del programa por decisión propia.

"Él alegó que era el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009. Y bueno, le dijeron: ‘Mirá, si no entendés las cosas...’. Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas, le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. ‘¿No te gusta? Bueno, agarrá tus cosas’", agregó por su parte Pallares.