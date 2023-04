Celeste Cid reveló que hizo una denuncia por acoso y no la escucharon: "Tuve que declarar cinco veces"

Celeste Cid confesó que sufrió acoso por parte de un hombre y que la Justicia le dio la espalda cinco veces consecutivas.

Celeste Cid habló sobre la denuncia por abuso sexual que enfrenta Jey Mammón, por parte de Lucas Benvenuto, y contó por primera vez que ella también vivió una situación similar. Además, señaló que al igual que a Lucas, la Justicia le dio la espalda.

La actriz suele mostrarse bastante reservada con respecto a su vida privada, por lo que sus declaraciones generaron un gran impacto. Esta vez, Cid reveló que sufrió acoso por parte de un hombre y que tuvo que el proceso legal fue tan tedioso que tuvo que acudir cinco veces a la Justicia.

"¿Te puedo pedir una opinión al respecto de la denuncia contra Jey Mammón? Es un caso que impactó", le preguntó el cronista Santiago Riva Roy, de Socios del Espectáculo (El Trece). "Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a la persona que, en principio, es víctima de una situación. Darle oído a eso me parece lo primero. Y hay ámbitos para hacerlo... La Justicia es un ámbito", pronunció Celeste.

"¿Por qué prescriben? ¿Habría que presentar un proyecto que lo modifique? Porque las víctimas hablan cuando pueden y los lapsos son muy tiranos para denunciar...", indagó el notero, a lo que Cid asintió y dijo que "tenemos leyes que, si bien se van modificando pequeñas cosas, son patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que ya no queremos".

Fue entonces cuando la actriz se abrió y se animó a contar lo que vivió en carne propia. "A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. A esta persona nunca la vi personalmente", relató.

En esta misma línea, señaló que tuvo que denunciar cinco veces para que la escucharan. "Mi caso no era un caso importante, de un acoso violento, sí intenso, y me pasó de pensar 'si a mí me pasó, que es algo que no me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible y tuve que declarar cinco veces para reforzar la denuncia, una persona que pasó por un lugar de mucho dolor, como ese, de abuso o violación...'. Está mal diseñado", reflexionó.

Y agregó que la Justicia debería escuchar a las víctimas desde la primera vez que denuncian y comenzar a investigar, porque para una persona que sufrió acoso o abuso, volver a contarlo tantas veces "es volverlo a pasar". "Esto es cuestión de todos los días", concluyó.

