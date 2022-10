Celeste Cid y y una fuerte confesión sobre su lucha contra las adicciones

La reconocida actriz abrió su corazón y reveló cuánto tuvo que luchar para salir adelante tras superar una fuerte adicción.

Celeste Cid compartió una reflexión sobre su problema con las adicciones y anunció una noticia muy especial para su progreso personal. La famosa actriz realizó un posteo en sus redes sociales en donde contó que hace un año superó una de sus adicciones más fuertes e incentivó a sus seguidores a seguir el mismo camino.

Con un posteo improvisado en su cuenta de Instagram, la exactriz de Las Estrellas reveló que hace un año que no fuma cigarrillo y que se siente muy feliz con su progreso desde entonces. "Un año sin pucho. Con voluntad, se puede TODO. Y todo es: literalmente todo, que nadie te diga lo contrario", comenzó su reflexión Cid a la que acompañó con una selfie de ella con un notorio gesto de alegría.

Luego mencionó todas aquellas cosas con las que tuvo que lidiar luego de dejar el cigarrillo: "No es gratuito, claro. Llorás bastante al principio, tu pantalón preferido no te entra porque los 9 kg que subiste fueron directo al culo". Sin embargo, luego rescató: "Después te ordenas, volvés a entrenar, todo se empieza a acomodar y un día pasa. como todo pasa en la vida".

"La sensación que queda no te la cambio por nada; un día la ansiedad se va, posiblemente porque antes la abrazaste, solo necesitaba atención", enfatizó Cid y alentó a sus seguidores a que, si querían, siguieran en el camino de liberarse de aquellas adicciones. "La mirada es hacia adentro, siempre. Y en sociedades donde se valoran tanto los resultados, este mensaje va en pos de subrayar los procesos, que por lo general suceden en las sombras, en lo íntimo", añadió. Por último sentenció: "Que no nos perdamos de vista, que nadie te haga creer que no podes".

Celeste Cid reveló su principal problema con los hombres: "Tienen miedo"

Celeste Cid confirmó su separación de Iván Pierotti luego de tres años de relación, en mayo de 2022. Ahora que pasaron algunos meses de su ruptura, la actriz brindó una entrevista en la que se abrió sobre su presente sentimental.

Un movilero de Implacables (El Nueve), el programa conducido por Susana Roccasalvo, entrevistó a Celeste y le hizo la pregunta que todos sus seguidores se estaban haciendo: si volvió a entablar un vínculo romántico después de su separación.

"Estoy sola y estoy súper bien, divirtiéndome", contestó la actriz al ser consultada al respecto. Cuando el notero le preguntó qué características tendría que tener una persona para gustarle, Cid admitió que casi nadie se le acerca y da el primer paso y que muchas veces es ella quien debe invitarlos a tomar algo.

"Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo... pero a veces creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy... Entonces a veces uno tiene que avanzar un poquito", bromeó la estrella. Por otro lado, aseguró que está en un momento de su vida en el que disfruta mucho de su propia compañía.

“A mí me está pasando ahora que digo 'me gusta estar sola’. Es una elección que sea de esa manera. El amor no te lo trae siempre un otro, eso es una responsabilidad y en nuestra generación no nos han enseñado a cultivar el amor a uno mismo; generalmente eso se ve como un ego grande, y no va por ahí”, reflexionó.

En cuanto a las diferentes maneras de relacionarse sexoafectivamente, la actriz sostuvo que para ella "se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”.