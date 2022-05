La confesión de Celeste Cid que sorprendió a todos: "No puedo más"

Celeste Cid se confesó ante sus seguidores en sus redes sociales sobre dos cuestiones muy personales de su vida privada.

Celeste Cid sorprendió en las últimas horas al abrirse y hacer una sentida confesión ante las preguntas de sus seguidores en Instagram. "A pesar de mis inseguridades", reconoció la actriz en sus redes sociales sobre algo que admira de sí misma. Cabe recordar que hace solo unos días Cid rompió el silencio sobre su relación con Charly García, con quien se la vinculó a principios de los 2000.

A pesar de llevar un buen tiempo alejada de la ficción y de la pantalla, Celeste Cid mantiene un contacto usual con sus casi dos millones y medio de seguidores de Instagram. La actriz suele responder a las preguntas de sus followers en sus historias, una modalidad que usan muchos famosos para estar cerca de sus seguidores.

En las últimas horas, Celeste Cid sorprendió al hacer una sentida confesión ante la consulta de sus followers. "¿Alguna vez creíste que no podías más?", quiso saber un usuario. La respuesta de la ex-Resistiré fue clara: "Sí, y no poder más no es una 'mala palabra'. A veces sostenemos cosas que no nos corresponden y decir 'no puedo más' no sólo es sincero, sino que hasta necesario".

Otra de las respuestas en las que Celeste Cid se abrió a sus seguidores fue cuando le preguntaron sobre algo que admirara de sí misma. "Que a pesar de mis inseguridades, yo siempre creí en mí, en la fuerza que tenemos todas las personas…y que 'imposible' no hay nada. A veces lo que hay son tiempos que no encajan como a uno le gustaría. Que como sea, nunca nos soltemos la mano", se sinceró la actriz.

Las historias de Instagram de Celeste Cid.

La lucha de Celeste Cid contra las drogas

Hace algunos años atrás, Celeste Cid batalló contra su adicción a las drogas. Incluso, la actriz llegó a internarse en un centro de rehabilitación durante algunas semanas para que la ayuden a salir de aquella complicada situación. "Lo que viví no fue joda y rock and roll, sino el momento más triste de mi historia. Tiempos de duelo, de ‘duelar’ fantasmas personales y temitas familiares", reveló en aquel entonces en diálogo con Revista Gente.

"Trabajo desde muy chica, rodeada de cuidados y cariño, pero también obligada a pensar y a responder como adulta, con cargas horarias, comiendo en el auto entre la escuela y un estudio. La decisión era mía hasta ahí, hasta que pesó", sentenció sobre los motivos que la llevaron a caer en aquella adicción.