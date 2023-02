Ceferino Reato le hizo la fulminante a sus compañeros de Gran Hermano

El periodista macrista Ceferino Reato fue noticia por una serie de interacciones en Twitter que despertaron las sospechas de los tuiteros por indicios de mala onda entre los participantes de El Debate de Gran Hermano.

Ceferino Reato se convirtió en noticia por una serie de polémicas interacciones que hizo desde su cuenta de Twitter con comentarios y críticas en contra de sus compañeros de El Debate de Gran Hermano (Telefe). La tensión que generaron los mensajes obligó al periodista macrista a pronunciarse con una tajante reflexión.

Luego de tener un fuerte cruce de pareceres con Sol Pérez al aire y en medio de un debate sobre los participantes de la casa, Reato empezó a darle "me gusta" y retuitear mensajes de críticas y odio hacia Laura Ubfal y Pérez, sus dos compañeras de trabajo. "Querida Sol Pérez eres bellísima pero exageras cuando vas a imponer tus ideas contra Ceferino" y "grande Ceferino y esa Sol Perez una maleducada haciéndole caras" fueron algunos de los mensajes de tuiteros que el periodista compartió en su perfil de redes sociales.

La sospecha de bronca interna entre los panelistas no se hizo esperar y el mismo Reato debió salir a dar explicaciones sobre su conducta en Twitter, llevando paños fríos a la tensa situación. "Doy RT a tuis que hablan bien y mal de mi trabajo, como una manera de relativizar elogios y críticas. Pero, puede molestar así que no lo haré más cuando afecte a otros", escribió el comunicador macrista que también se desempeña en columnas de LN+.

Laura Ubfal aniquiló a Ceferino Reato en Gran Hermano: "Versito"

Los reiterados ataques de llanto de Romina Uhrig, la exdiputada del Frente de Todos que participa en Gran Hermano (Telefe), porque no puede ver a sus hijos generó un durísimo choque de opiniones entre los panelistas de El Debate y enfrentó a la periodista de espectáculos Laura Ubfal con Ceferino Reato, figura macrista que actualmente trabaja en LN+.

El cruce de posturas puso de un lado a Marisa Brel y Ceferino Reato -quienes sostuvieron que la madre es mucho más importante que el padre como sostén de los hijos y el hogar- y a Laura Ubfal, Sol Pérez y Gastón Trezeguet del otro -quienes sostuvieron la importancia de pensar a las mujeres como personas autónomas, destacaron la importancia de las paternidades presentes y criticaron la postura machista de sus compañeros- con más diferencias que consensos. Tras un informe sobre la situación de Romina con sus hijas pequeñas, Reato declaró: "El padre obviamente es importante pero la mamá es más importante. Eso está tan estudiado que en los hogares populares se sabe que si la madre falta, el hogar se desmorona". Furiosa, Ubfal lo cortó y arremetió: "Eso es otro tema mi amor".

"Las AUH van a la mamá...", intentó seguir el periodista macrista antes de ser nuevamente interrumpido por Laura Ubfal, quien lo expuso frente a todos sus compañeros. "Lindo verso. Versito", sentenció la también panelista de Intrusos (América TV) ante un Reato desencajado que no tardó en ensañarse con su colega y contestarle, en tono sobrador: "Laura, esto no lo vas a leer en los chismes de la televisión".

"Yo no hago chismes, debes hacerlos vos. Vos haces muchos chismes políticos, yo no", lo cruzó Ubfal, dejando a Ceferino sin argumentos. Tratando de seguir adelante con su postura, Reato volvió a insistir con que "la AUH va a las mujeres" y Laura Ubfal desmintió, nuevamente, su discurso con un picante: "Perdoname, no sé de que hablas. Yo no pude cobrar la asignación familiar y se la dieron al papá de mi hija. ¿De qué hablás?".