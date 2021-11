Catherine Fulop y Luisa Albinoni se cruzaron en MasterChef Celebrity: "Las bolas llenas"

El fuerte cruce entre Catherine Fulop y Luisa Albinoni en MasterChef Celebrity 3, el reality de cocina de Telefe que conduce Santiago del Moro.

Catherine Fulop vs. Luisa Albinoni en MasterChef Celebrity 3 por Telefe.

MasterChef Celebrity 3 Argentina (Telefe) volvió a vivir un cruce muy fuerte, en esta oportunidad entre Catherine Fulop y Luisa Albinoni. El reality show de cocina de la televisión abierta nacional que conduce Santiago del Moro contó, durante su emisión en el prime time del martes 16 de noviembre de 2021, con un momento tenso entre dos de sus participantes famosas.

Esta vez, el jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis las hizo trabajar juntas, aunque lejos de llevarse muy bien, le echaron cierto picante a la relación transitoria de compañerismo. El formato de la prueba marcaba que una, en este caso la venezolana, tenía la responsabilidad de ser la cocinera principal, mientras que a la comediante le tocaba ser asistente. Sin embargo, la diferencia de autoridad hizo que existieran chispas entre ambas: ante los insistentes pedidos de la modelo, la actriz no se contuvo y explotó mientras terminaban la preparación.

"Traeme una sartén con manteca" fue uno de los primeros pedidos de la madre de Oriana Sabatini hacia su compañera frente a las cámaras en el estudio del canal, aunque la exvedette no se quedó callada y se sinceró a pleno: "Perdón, pero me tiene las bolas llenas". Lejos de terminar el exabrupto allí, Luisa explicó en la postproducción del episodio: "Preparame esto, traeme la olla, qué que se yo... Oye chica, pequeña, dos, tres, cuatro. Me está poniendo loca".

No obstante, Albinoni cumplió de a poco con todo lo que le solicitó "Cathy" y posteriormente se llevaron bien, tanto que el jurado destacó el vínculo positivo que existe entre las protagonistas, que parecieron directamente exagerar un poco para que los seguidores del programa se prendan con ellas a través de las redes sociales.

Luisa Albinoni se refirió a su polémica con Catherine Fulop en Twitter

De cualquier manera, Luisa prefirió tomárselo con humor mediante su cuenta oficial de la aplicación del pajarito (@luisaalbinoni) y, junto con un par de imágenes de las dos juntas, escribió en sus mensajes: "Me tiene cagando (Doña) Petrona. ¿Cuando para de hablar?!!".

Luisa Albinoni y Catherine Fulop, dos de las figuras de MasterChef Celebrity 3 por Telefe.

MasterChef Celebrity 3 por Telefe: quiénes siguen

Después de que el primer eliminado haya sido José Luis Gioia, el certamen gastronómico promete continuar con todo, a pleno y a pura polémica en sus próximos envíos.