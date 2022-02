Catherine Fulop y el pícaro comentario a un jurado de MasterChef: "Mi amor"

Catherine Fulop protagonizó una pícara e inesperada respuesta a un jurado de MasterChef Celebrity, por Telefe.

MasterChef Celebrity 3 (Telefe) tuvo una nueva gala de eliminación el domingo 20 de febrero de 2022, que terminó con la despedida de Ernestina Pais del reality show de cocina de la televisión argentina. En esta oportunidad, el programa contó con una reacción inesperada de Catherine Fulop: la participante venezolana sorprendió con un pícaro comentario hacia uno de los jurados del certamen.

En la gala de anoche, tal y como sucede en varias oportunidades, la producción invitó a un chef para que se sume al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Esta vez, fue Pedro Bargero el encargado de formar parte de MasterChef, donde fue muy halagado por Fulop.

Catherine Fulop le tiró onda a un jurado en MasterChef: "Mi amor"

Mientras comenzaba a preparar uno de los platos de la jornada con una manteca en la mano, Bargero y Betular se acercaron a donde estaba ella para darle consejos y ayudarla, como siempre. Cuando empezaron a hacerle preguntas acerca de la elaboración de la comida, la esposa de Osvaldo "Ova" Sabatini se puso realmente nerviosa por su descuidado look y lo dejó en claro a través de sus sinceras palabras.

“Vino Pedro para acá y yo así, horrible”, lanzó sin filtro cuando ya los cocineros se habían ido, aunque todavía los tenía a un costado. “Vos estás casada, Catherine...”, le dijo Damián de una manera muy picante, como suele hacer él, mientras llevaba a Bargero del brazo. “Casada pero no capada, mi amor”, contestó ella, entre risas.

Catherine Fulop reveló qué le dice la familia sobre MasterChef

En la tradicional voz en off en el programa, la actriz y modelo de 56 años reconoció que ya se ilusiona con ser la campeona de esta temporada: “Sí, sueño con eso. Me estoy preparando mucho, pero igual creo que he ganado mucho estando acá”. Más allá del fervor por la competencia en sí, Catherine Fulop admitió que disfruta de su presencia en el ciclo que lidera en el rating de la pantalla chica nacional: "La gente no sabe, a veces nos ve sufrir, pero es hermoso estar acá. A veces llego a casa y digo ‘no sé qué hago en MasterChef, ya estoy agotada’".

"Y el ´Ova´ (Sabatini) me dice ‘ahora tenés que seguir y tenés que ganar’”, agregó la caribeña en referencia a su marido, con quien se casó en a los 33 años en 1998 y con el que tiene sus dos hijas en común: Oriana Sabatini (25) y Tiziana (22). De hecho, sobre las jóvenes, "Cathy" Fulop completó: “Y mis hijas todos los días me preguntan cómo me fue”.