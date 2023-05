Catherine Fulop estalló en lágrimas junto con Ova Sabatini por el shockeante momento que vivieron: "Me sale por los ojos"

La pareja vivió una situación que causó conmoción en las redes sociales. Catherine Fulop y Ova Sabatini no pudieron evitar las lágrimas tras lo acontecido.

Catherine Fulop y Ova Sabatini causaron emoción en sus seguidores de redes al compartir un video de un movilizante momento que vivieron por una cuestión familiar. La actriz venezolana y el modelo se reencontraron con un allegado a quien no veían hacía muchos años.

"Qué decirles de lo que estoy viviendo, la alegría que tengo en el corazón de estar estos días con mi mamá se me sale por los ojos en forma de lágrimas. Acá les dejo las otras partes de los videos del encuentro y algunas fotitos mas!", comenzó su descargo Fulop en el pie de foto de una publicación donde compartió un video del momento en que se reencontró con su madre después de cinco años sin verse. Y agregó: "Gracias por todos los mensajes lindos y especiales gracias a mi amor Ova @ovasabatini por hacer posible este viaje además de un recuerdo imborrable en mi alma".

Fulop, Sabatini y sus dos hijas viajaron a Punta Cana y en dicha ciudad se pudo dar el reencuentro con la familia de la actriz de Rebelde Way. "Gracias hijas, mi hermana Yasmín por este gran esfuerzo de preparar el viaje desde Venezuela y a mis amigos que quisieron acompañarnos en este momento importante!! Los amo", concluyó su descargo la exjurado del ciclo de destrezas, Talento Argentino.

La actriz recibió un sinfín de mensajes de amor en la sección de comentarios y muchos de ellos fueron escritos por celebridades de la televisión y el espectáculo, quienes empatizaron con la emoción de Fulop: "Que felicidad corazón. Mándale beso a tu mami de mi parte", Ricardo Montaner; "Todo muy emocionante!!! Que bueno que pudieron lograrlo!!! El abrazo único de mamá", Soledad Pastorutti; "Más lindos todos", Mery del Cerro; "Que hermosas por dios, que momento mas mágico", Sofía Jujuy; "A disfrutar de la Mamma", Teresa Calandra; "Ay, Caty. Cuanta Alegría y amor. A disfrutar de esos momentos mágicos", Naty Franzoni.

Catherina Fulop, sobre su salida de la radio

La venezolana condujo durante muchos años ciclos matutinos de radio pero en el último tiempo decidió correrse de ese lugar y contó los motivos. "La verdad es que es bello hacer radio y yo la paso muy bien y me voy como rejuvenecida, es súper lindo estar con ellos, nos reímos, jugamos.... Pero no me dan ganas, porque la verdad, nada más lindo que disfrutar en tu casa, de hacerte un matecito tranquilo, salir con calma", relató la actriz.