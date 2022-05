Casero se volvió a enojar con Majul y destrozó a El Dipy: "Le pegaste a tu señora"

El periodista invitó a El Dipy a su programa y Casero hizo un descargo a través de un video en sus redes.

Luego del tremendo escándalo al aire protagonizado por Alfredo Casero en el programa de Luis Majul, el actor reapareció. Grabó un video que subió a través de sus redes sociales y estuvo vinculado a la presencia de El Dipy junto al periodista de LN+.

El cantante fue invitado a la televisión, nuevamente junto a Majul. Entre otras cuestiones, se habló de la situación económica del país y fue contundente a la hora de referirse al arco político: "Aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo", lanzó.

Frente a este comentario, Casero lo cruzó duramente. "Dice que quiere atar a alguien a un palo. Dipy, si querés me podes atar la chota a una cañita ¿sabés? Porque yo no quise decir eso y tampoco lo digo, lo que pasa es que mandan a este pibe que estoy pensando que debe ser parte de alguno de Juntos por el Cambio", dijo ni bien empezó el video.

La cosa no terminó ahí, ya que le dejó otro mensaje: "Dipy, te están usando. Pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, mirá que esto va en serio. Porque vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora y yo no. y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tus cosas, metete en tu guerra pa”, soltó.

El actor estalló otra vez y además de los dicho hacia El Dipy arremetió contra Luis Majul: "Te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada. Pero no es así Majul, igualmente a los comunicadores que tiene, los cubanos que trajeron, me los como como las berenjenas con escabeche", sostuvo.

Video viral: sacaron un desopilante tango de Casero contra Majul

La fuerte pelea entre Alfredo Casero y Luis Majul en LN+ todavía da que hablar. La repercusión que tuvo en las redes sociales partió en primera instancia con el video viral del momento televisivo relatado en neutro y ahora se compuso una canción.

El ideólogo del tango recreado en ese contexto fue Nicolás Sorín, quien publicó a través de su cuenta de Instagram la situación tal como sucedió pero con la composición de fondo. "Andaba desparecido con los nashtubes -un formato de videos- pero hoy volví. Casero’s tango en Bb menor", expresó el artista refiriéndose a que el tema está en la tonalidad de Si bemol menor.

La particular manera de reformular el cruce fue viral y recibido con gracia. De hecho, algunos músicos argentinos comentaron el posteo: Javier Malosetti, Iván Noble, Julieta Rada y Juanchi Baleirón, entre otros, se hicieron presentes. "Glorioso paso a modo mayor, otra que Volver!", lanzó Malosetti, al tiempo que Iván Noble lo calificó: "Un Julio Sosa".