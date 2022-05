Alfredo Casero, totalmente sacado con Luis Majul: golpes, insultos y amenazas

Toda la situación se dio en vivo en el programa de Luis Majul por La Nación Más.

Es recurrente ver a Alfredo Casero desligarse un poco de su faceta actoral para hablar de todo lo referido a la política. En este sentido y tras el acto de la vicepresidenta Cristina Kirchner realizado este viernes por la tarde, fue invitado al programa de Luis Majul por La Nacion Más y explotó contra el conductor.

Hacía un buen tiempo que no se lo veía en los medios hablando de política y en esta oportunidad ocurrió un tenso e incómodo momento en vivo. "Estamos viendo lo mal o bien que se viste esta persona, o lo mucho o poco que habla", relataba el actor. "¿Quién?", consultó Majul para la enérgica respuesta de "¡Cristina Fernández de Kirchner! Y lo digo porque no tengo un puto miedo de nada".

Los primeros destellos de furia se vieron en esa declaración pero no terminó ahí, ya que empezó a acusar al periodista, que estaba rodeado de colegas, de que estaba enojado con él. "Por más que me quieras dejar como un freak, como un loco, te puedo decir que si estás molesto conmigo lo siento. Y no me molesta pero lo digo", le expresó.

"Ah si no te molesta a mi tampoco", interrumpió Majul mientras la cara de Casero denotaba un agote de paciencia. "Que plomo Díos mío, yo no puedo. Ahora me refiero a vos. ¿Puedo terminar de hablar?", preguntó. Sorprendentemente, el comunicador de LN+ le dijo que sí pero en un tono burlesco diciéndole "sí Casero".

A partir de ahí comenzó una catarata de insultos, amenazas seguido de un fuerte golpe en la mesa del estudio. "Ustedes son una manga... todos ustedes. Todo lo que están haciendo en este país. ¡Saben lo que están haciendo! Los políticos y los periodistas", lanzó furioso.

La situación se dio en vivo y no terminó ahí: "No me tomes por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados [cuando Majul dijo que Alberto Fernández 'tiene algo de Nelson Mandela]". Casero se estaba yendo del piso y al mismo tiempo continuó su discurso.

"¡Ustedes periodistas! Que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle y siguen viendo si está bien o si está mal que esa persona esté o no ahí. ¡Ustedes tendría que sacar eso también!", expresó con una temperatura elevadísima y mientras Majul le hacía señas para que se retirara del estudio.

"Sí echame", dijo y se fue de estudio sacándose los auriculares y de fondo se escuchó "Alfredo yo no te tengo miedo" por parte de Luis Majul. Lo último que se vio de ese tenso momento al aire que duró casi dos minutos fue al actor regresando a la mesa y respondiéndole: "Mirá, vos que lees a los psicópatas, cuando alguien te dice 'no te tengo miedo' es porque está cagado hasta las patas".

Ya se habían visto algunos momentos del cómico argentino de manera intensa pero lo sucedido este viernes por la noche dejó atónitos a televidentes y quienes se hicieron eco a través de las redes sociales.

¿Ficción o realidad?

Cuando Alfredo Casero interpretó el papel del abogado Marcos Labrapoulos en la serie argentina Farsantes, protagonizada por Julio Chávez, se vio en muchas oportunidades innumerables momentos de furia, muy similares a lo que ocurrió en vivo con Majul.