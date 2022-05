Viral video de la pelea de Alfredo Casero y Luis Majul en neutro: "Qué pelmaso"

El periodista y el actor fueron parodiados en las redes saociales y se hicieron graciosas reversiones de su tenso momento. Luis Majul y Alfredo Casero discutiron en pleno vivo de La Nación Más.

Luis Majul y Alfredo Casero protagonizaron una fuerte pelea en LN+ cuando el periodista se burló del actor. El twittero Christian Font compartió en su cuenta una versión del enfrentamiento doblada en otro acento, lo que causó furor en la red social.

El videoclip muestra el momento televisivo tal como fue, solo que con las voces de Casero y Majul muteadas y reemplazadas por voces de otras personas con acentro neutro. No solo se cambiaron las voces y la manera de hablar, sino que también algunas palabras que el español latino no se dicen como en el dialecto argentino.

"Cielo Santo, qué pelmaso. ¿Puedo terminar mi discurso?", "Todo lo que hacen en este condado, todo lo que realizan, lo realizan estando al corriente", "Los reporteros, los gobernantes están al corriente se harán con el botín", "Cuando todo rueda genial, lo primero que hacen es ponerse pantalones lambetines y hacer dinero" y "No me tomes por alcornoque porque ensuciarás tu pañal" fueron algunas de las frases que hacen dar cuenta de la diferencia de dialectos.

Otro de los videos virales en Twitter tras la pelea de Casero y Majul fue uno que musicalizó el momento con el ruido que el actor hizo al pegar un golpe con su mano al escritorio del ciclo. La situación previa al desaforado enojo de Alfredo solo tiene una marcación del ritmo con ese sonido y cuando el artista enfurece comienza a sonar la canción We Will Rock You de Queen, cuyos famosos aplausos se fusionan a la perfección con el golpe de Casero a la mesa.

