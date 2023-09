Carmen Barbieri tuvo un ataque de furia en vivo: "Qué les pasa"

La conductora de Mañanísima le hizo un fuerte reclamo a Pampito y Estefi Berardi. Qué hicieron los panelistas para enojar a la conductora.

Carmen Barbieri protagonizó un tenso momento en su programa de televisión. La humorista todas las mañanas está a cargo de Mañanísima, en Ciudad Magazine, acompañada por Estefi Berardi y Pampito. Fue justamente la actitud de sus panelista la que la sacó de quicio y no dudó en manifestarlo.

Carmen en varias oportunidades advirtió un accionar desagradable de sus compañeros, pero lo dejó pasar. Sin embargo, al ver que la situación se repitió, la conductora explotó y mandó al frente a los panelistas en pleno vivo. Ambos se justificaron, pero los argumentos no fueron suficientes para la madre de Federico Bal.

En reiteradas ocasiones, sin importar si eran enfocados por la cámara o no, Pampito y Estefi se sonaron la nariz debido al refrío que padecen. "Sonate la nariz. ¿Chicos qué les pasa que están todos con mocos?", lanzó rápidamente la conductora desviando el tema que se estaba tratando en el programa.

El panelista rápidamente se intentó justificar y sostuvo: "Es eso o que te chorreen los mocos al aire, ¿qué querés que salga con un moco verde acá?". "Yo también pero no me sueno la nariz, espero al corte", les reprochó Carmen. Sin embargo, Pampito continuó haciéndolo y Barbieri gritó: "Mirá cómo se suena la nariz, no le importa nada".

Carmen Barbieri blanqueó su romance con un productor importante

Carmen Barbieri anunció que decidió empezar un nuevo capítulo amoroso en su vida tras la muerte de Santiago Bal, su exesposo, con un productor importante. "Ronda los 60 años", adelantó en un móvil con Intrusos, cuando el cronista advirtió un cambio de look en la conductora de Mañanísima.

El cronista del programa de América TV le preguntó: "¿Nuevo corte de pelo? ¿Puede ser que todos estos cambios sean para tu nueva cita?". Directa, la madre de Fede Bal le contestó: "Mañana me voy a Santa Fe, y después a Rosario. Si es que viene el fin de semana, tendremos una cita. Lo conozco hace mucho tiempo, es del medio y lo quiero. Es un productor importante, pero no lo voy a decir".

"Es mediano, no es ni alto, ni bajo. Es joven como yo, ronda los 60 años y es morocho. No sé su signo, tampoco sé el de mis mejores amigos. Me gusta porque es una persona muy derecha, es exitoso en lo que hace, porque es trabajador", sumó, dando detalles sobre la identidad de su misteriosa conquista.

En ese momento, el periodista aprovechó para recordar una pasada declaración de Carmen y soltó: "Me sorprende la falta de intimidad que dijiste tener desde hace mucho tiempo". La capocómica recogió el guante y se animó a entrar en terreno de la intimidad: "En el amor es como el dulce de leche, comes una cuchara y no podes parar te comes el frasco, y cuando no lo probas, no lo deseas".

"Una vez Carmen confesó que hacía seis años que no tenía relaciones", sugirió Pampito en el estudio de Intrusos, aportando más información de los amores de Barbieri. Muy divertida, Carmen aprovechó su buen momento y bromeó: "Mi hijo Fede Bal, me pregunta todo, así como vos. Pero la última palabra la tengo yo, a lo sumo me dirá, '¿Le tengo que decir papá?".