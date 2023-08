Carmen Barbieri se hartó y explotó contra Estefi Berardi: "Dejame de joder"

La conductora le puso los puntos a su panelista y le reclamó en vivo una situación que pasó fuera del aire.

Carmen Barbieri se hartó de Estefi Berardi y le hizo un fuerte reclamo en vivo. La conductora no toleró una actitud de su panelista y decidió exponerla delante de todo el equipo mientras el programa se emitía en Ciudad Magazine.

Al inicio de la edición de Mañanísima de este 1 de agosto, Barbieri apuró a la reconocida panelista y le recriminó una ausencia no avisada. Resulta que Berardi faltó a la emisión del lunes y no le avisó a la conductora, y por este motivo la mamá de Fede Bal no pudo disimular su enojo y le dejó en claro su indignación.

Ante la recibida reacia que le dio Barbieri, la ex angelita tanteó: "¿Qué fue lo que te enojó tanto?". "Que sos una desagradecida. Que en la vida de los desagradecidos se sirve Dios", salió con los tapones de punta la conductora. Atónita, la periodista le dijo que "era un montón" lo que le estaba diciendo, tratando de calmar las aguas.

Sin embargo, Barbieri siguió: "En la vida hay que ser muy agradecida y hay que avisarle a la conductora: 'no voy a venir'. Te iba a decir: 'claro, andá a sopletearte así estás más bronceada. Sopleteate todo el cuerpo, mami'". Estefi quiso interrumpir diciéndole que "se estaba yendo al pasto", pero la conductora no la dejó.

"Qué me voy a estar yendo al pasto. Dejá de joder. No me pongas más nerviosa que no puedo decir enana, gorda, ni desagradecida. Dejame de joder", continuó Carmen. Finalmente, concluyó: "Conmigo no se te puede pasar. ¿Sabés por qué? Si nosotras hablamos en privado, tonta".

Preocupación por el ataque que sufrió Carmen Barbieri en su casa: "Me fui corriendo"

Carmen Barbieri arrancó su programa con una noticia que dejó pasmados a sus televidentes: al parecer, intrusos se instalaron en su domicilio y la aterrorizaron al punto que trató de huir del lugar. El crudo relato de la mamá de Fede Bal y las fotos que muestran las identidades de los atracadores.

Al aire de Mañanísima (Ciudad Magazine) Carmen reveló los detalles de la situación que la tiene en constante alerta y asustó a sus panelistas Pampito y Estefi Berardi al no privarlos de detalles asquerosos: "Vieron que ustedes me preguntan, '¿Carmen, no estás en pareja? ¿Carmen, estás viviendo sola?'. No estoy viviendo más sola, estoy acompañada ¿Quieren ver?". En ese momento, Estefi Berardi se anticipó a la conductora y exclamó: "Me muero con lo que vas a mostrar".

"¡Tengo una familia de ratas viviendo en mi casa! No quisiera matarlas, pero no quiero que vivan en mi casa. Yo me fui corriendo. Menos mal que ya estaba vestida, cambiada y maquillada. Lo dejé al perro. ¿Se lo comerán? Lo único que escucho hace una semana es a mi perro a la madrugada, que le ladra al termotanque", exteriorizó Carmen ante la mirada atónita de sus panelistas.

Acto seguido la producción del programa mostró un video casero en el que Carmen mostraba como las ratas le mordisquearon parte de una canasta de mimbre y parte del pan que tenía guardado. "No vuelvo más porque tomó mi casa. Ya dejó el cepillo de dientes", bromeó.

Por último, Barbieri reveló que vive en el séptimo piso de un edificio con encargado y que tiene enrejado pero que suele dejar abierta la puerta para ventilar y "pueden entrar murciélagos o ratas". Según explicó, las ratas provienen del frente de su hogar, donde demolieron una casa antigua y están edificando: "Está todo el barrio lleno de ratas".