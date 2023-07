Carmen Barbieri reveló el infierno que atraviesa: "No vuelvo"

La madre de Federico Bal compartió la dramática situación con la que lidia desde hace una semana. El video que preocupó a todos.

Carmen Barbieri reveló la dramática situación que la tienen al mal traer. La conductora aprovecho su programa de televisión para descargar su frustración, aunque también sorprendió a sus compañeros y televidentes por la el tono de humor que le dio a su relato.

"Vieron que ustedes me preguntan, '¿Carmen, no estás en pareja? ¿Carmen, estás viviendo sola?'. No estoy viviendo más sola, estoy acompañada ¿Quieren ver?". De inmediato, la cara de Estefi Berardi cambió rotundamente y lanzó: "Me muero con lo que vas a mostrar".

"¡Tengo una familia de ratas viviendo en mi casa!", exclamó la presentadora de Mañanísima. "No quisiera matarlas, pero no quiero que vivan en mi casa", planteó ante la mirada atónita de sus panelistas, Berardi y Pampito. Luego, bromeó: "Yo me fui corriendo. Menos mal que ya estaba vestida, cambiada y maquillada". "Lo dejé al perro. ¿Se lo comerán?", se preguntó la madre de Federico Bal y añadió: "Lo único que escucho hace una semana es que mi perro a la madrugada le ladra al termotanque".

A continuación, la producción puso al aire un video casero, en el que Carmen mostró cómo los roedores habían comido el costado de una pequeña canasta de mimbre y además le habían dado mordiscos al pan. "No vuelvo más porque tomó mi casa. Ya dejó el cepillo de dientes", ironizó sobre las ratas que se apoderaron de su departamento.

La humorista vive en el séptimo piso de un edificio y tiene enrejado, pero que deja "abierta la puerta" para ventilar y "pueden entrar murciélagos o ratas". Según explicó, las ratas proviene del frente de su hogar, donde demolieron una casa antigua y están edificando: "Está todo el barrio lleno de ratas".

Carmen Barbieri contó que le rompió un diente a Santiago Bal

Carmen Barbieri y Santiago Bal estuvieron más de 25 años en pareja y tuvieron un hijo: Fede Bal. Sin embargo, el amor terminó de manera estrepitosa en el verano del 2011, cuando la artista descubrió que el humorista le había sido infiel con una de las bailarinas de su obra de teatro Bravísima, Ayelén Paleo.

La conductor abrió su corazón en una entrevista con Intrusos y reveló detalles de las consecuencias, algunas violentas, que tuvo esa separación. "Capaz no fue la primera vez, capaz que fue muchas veces, fue desprolijo esa vez”", señalò la conductora de Magazine antes de relatar la pelea que protagonizaron con su ex en el medio de la calle.

“Fue en la puerta de El Corralón, yo estaba sentada en la entrada y no sabía que estaba Santiago. Estaba lleno, como siempre, y él sale, y al otro día teníamos un careo porque él quería el 50 por ciento de los bienes y había que luchar, porque yo había laburado toda la vida, y él toda la vida enfermo, todo el tiempo enfermo, lamentablemente. Esa era nuestra vida, ese era nuestro hogar”, relató y agregó: “Al otro día teníamos audiencia con los abogados y pasa y me provoca de una manera -pero igual yo estaría rayada con él-, tirándome un beso y me dice ‘chau amor’”

En ese momento, ella, enfurecida, se levantó de su mesa e intentó abalanzarse sobre él: “Me llevo por delante la rueda de carro, me caigo con el lugar lleno y la gente haciendo silencio”. Pero el momento de vergüenza no la hizo desistir a la mujer que durante su juventud, según contó, hizo box en el Luna Park. “Voy a darle la primera trompada sin que se dé cuenta y desprevenido, y yo pensaba si lo desmayo o le bajo un diente, y como no lo quería desmayar, entonces me acerqué y le doy una trompada que le sacó el diente, sangre, y comienzo a correrlo una cuadra, hasta que llego a la esquina y me doy cuenta de que no valía la pena”, recordó.