Fede Bal sorprendió a todos con una revelación sobre su sexualidad: "Es muy lindo"

El actor reaccionó a un tweet viral de hace diez años y habló de su intimidad sexual. Federico Bal sorprendió con sus tips sexuales en vivo.

Fede Bal reaccionó a un tweet viral que protagonizó hace diez años sobre sus habilidades para practicar sexo oral y se animó a contar más intimidades de su sexualidad. El actor habló sobre la poca importancia que le da a la penetración en sus encuentros y contó qué halagos ha recibido por parte de sus novias.

El actor y director teatral se cansó de las críticas en los medios de comunicación por uno de sus escándalos que lo tenían como tema de todos los programas de TV y soltó una picante frase en uno de sus tweets hace diez años, a sus 23. "Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabés cómo chupo la concha", escribió sin tapujos.

Bal acudió al ciclo Todo Pasa de Matías Martin en Urbana Play y fue consultado por el recordado comentario en redes. "Si me comparo conmigo, a mis 20 años, considero que mejoré en mis aptitudes amatorias. A 10 años del tweet viral, decís ¿Era bueno o no era tan bueno?", soltó Clemente Cancela. "En eso, siempre fui bueno. Hago muy buen sexo oral. Lo dije en el 2013. Tenía 23 años. Salió a raíz de parejas que tuve, que dijeron que lo hago muy bien", respondió Fede Bal sin escrúpulos.

" Es muy lindo. En el sexo esto es para mí el 90 por ciento. No soy tan fan de la penetración, hay un juego en el medio. He tenido vínculos sin tener penetración", concluyó su relato el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en alusión al tipo de sexo que mayormente mantiene con sus parejas, alejado de los mandatos patriarcales.

El nuevo cruce entre Carmen Barbieri y Nazarena Vélez por sus hijos

La capocómica acudió a Intrusos y fue consultada por el conflicto que protagonizaron Fede Bal y Barbie Vélez en 2016, cuando se denunciaron por violencia mutuamente. Si bien la Justicia desestimó ambas denuncias y ambos quedaron sobreseídos, el conflicto sigue siento un tema para el periodismo de espectáculos. "Fue una etapa muy difícil para las dos familias, pero lo superé y aprendo de lo que ha pasado. Es muy difícil ser mamá de dos chicos que se amaban, que estaban en pareja y que era tóxica la pareja. Fue muy difícil pasar por lo que pasamos, hablo por la otra parte. No la voy a nombrar porque se enoja mucho conmigo", sostuvo Barbieri.

Al mismo tiempo, Nazarena fue consultada al respecto en LAM y soltó: "Es un tema que me genera tanto asco, me da tanta bronca... se me acelera el corazón. Me duele, pienso en Barbie viendo eso... no me gusta. Gracias a Dios nunca me la crucé y ojalá que siga así... porque me genera, uff, es un tema que me desestabiliza, me descoloca, y odio que me pase. Ver sufrir a un hijo es tremendo y después escuchar pelotudeces te genera más violencia".