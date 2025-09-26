Carmen Barbieri no tuvo filtros y dijo lo que piensa sobre Feinmann.

La artista Carmen Barbieri apuntó contra el periodista Eduardo Feinmann, quien la atacó simplemente por lanzar una crítica al gobierno de Javier Milei. Qué le respondió Barbieri.

"Él me nombró porque tenía ganas de nombrarme. Hacía un montón que no me hablaba de la droga, ahora habla de que soy política y mañana dice putona también, porque hice revista. Putona, drogona, que diga lo que quiera", dijo Carmen Barbieri en una entrevista con Los Profesionales de Siempre, que sale por El Nueve.

Luego, le lanzó un consejo al periodista de La Nación Más y Radio Mitre. "Que se fije un poco más en el espejo él y se empiece a reír de las cosas de la vida y disfrutar un poco más. Una cara de amargado, Dios", le pidió la conductora televisiva.

"Feinmann, me tenés las bolas que no tengo por el piso. Ay, Feinmann", agregó Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri no tuvo filtros y dijo lo que piensa sobre Feinmann.

El vínculo de Carmen Barbieri con Feinmann

Además, la artista negó conocer a Eduardo Feinmann, aunque no es la primera vez que recibe un ataque suyo. "No me conoce, no sé si lo vi alguna vez. No sé si nos vimos personalmente", aseguró Barbieri, quien asegura que no lo quiso "nunca", aunque no tuvo "relación con él" ni le "interesa". "Me pone en el montón, como una más. Y después dice 'que no sabe, no se acuerda si lo dijo', continuó la histórica figura de los medios argentinos, quien lamentó la obsesión de Feinmann para con ella. "No me importás, Feinmann", sentenció ante las preguntas de Florencia de la V y sus compañeros de piso.