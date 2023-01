Carmen Barbieri no aguantó más y prepara una maniobra para destrozar a Alfa de Gran Hermano: "Para sacarle plata"

La conductora hizo un fuerte descargo contra el participante del reality y confirmó su contundente decisión.

Carmen Barbieri tomó una rotunda y polémica decisión sobre Walter "Alfa", el participante más controversial de Gran Hermano. El concursante de 60 años habló sobre la conductora dentro del programa y a ella le disgustó, motivo por el que decidió tomar cartas en el asunto.

Resulta que, en una de sus típicas charlas matutinas, "Alfa" comentó que había soñada que Carmen Barbieri se moría. Entonces, la conductora aprovechó su espacio en Mañanísima, ciclo que conduce en Ciudad Magazine, para contar que no le gustó para nada estos dichos y aseguró que "irá a juicio".

"A Alfa le voy a hacer un juicio porque dijo que yo me había muerto. Mi mamá me decía que, si soñaban eso, te alargaban la vida", empezó por decir Barbieri. Luego, añadió: "Si gana, le voy a hacer un juicio para sacarle la plata. No, mentira, pero es feo lo que dice”.

La conductora no fue la única en reaccionar sobre estas declaraciones, sino que también Fede Bal hizo eco de estos dichos. A través de su cuenta de Twitter, el actor comentó: "Jaja, ¡Alfa, le alargaste la vida!".

Conmoción en Gran Hermano: Ariel casi intoxica a sus compañeros

Ariel Ansaldo fue protagonista de uno de los escándalos más resonantes de Gran Hermano. En su afán por hacer salmuera para el asado del pasado domingo, intercambió palabras con Romina y Walter "Alfa" y discutió con ellos por haberse quedado sin romero para su condimento. Y en las últimas horas, se conoció un grave error que podría haber derivado en el envenenamiento de sus compañeros.

Pese a no haber tenido romero, Ariel hizo su salmuera y la escondió en la alacena. Ese, según el cocinero de A la Barbarossa, fue el error que podría haber costado caro: "Para la salmuera lo mejor es prepararla en el momento, porque si tiene ajo no está bueno hacerla dos días previos porque le puede modificar el sabor. Se hace un rato antes”.

“Si vamos a preparar algo con ajo y los escondemos y encima lo dejamos afuera de la heladera, se va a fermentar y puede ser peligroso. ¿Cómo lo va a dejar macerando dos días en un armario? Hizo todo mal. Pongan a hervir agua con ajo y sal. Ténganlo dos días y después huelan para ver como fermentó. No está bueno, no está bien lo que hizo, realmente fue una locura", agregó Rodrigo Cascón, dejando al descubierto una mala maniobra por la que Ariel (sin intención) podría haber sido protagonista de un hecho preocupante.