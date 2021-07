Carmen Barbieri destrozó a Sol Pérez: "Me estaba muriendo y se enojó"

La actriz y directora teatral liquidó a su excompañera en MasterChef Celebrity 2 por sentirse señalada como la responsable de haberla contagiado de coronavirus.

Luego de haber sido compañeras en MasterChef Celebrity 2 (Telefe), Carmen Barbieri destrozó a Sol Pérez en Los Ángeles de la Mañana (LAM, por El Trece) por sentirse señalada como la responsable de haberla contagiado de coronavirus. “Llamó a mi secretaria. Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo... ¡Es bárbaro!", comenzó la actriz.

"Viste que es al revés, que tendría que enojarme yo pero nadie tiene que hacerlo, uno se contagia”, lanzó sorprendida la exvedette, muy dura contra la modelo porque en estas épocas de pandemia es casi normal que alguien que trabaja con tanta gente tenga COVID-19. “Yo había dado negativo el día anterior y no había ido al teatro todavía”, argumentó.

"Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, profundizó Carmen Barbieri, visiblemente molesta.

Sol Pérez y Carmen Barbieri fueron compañeras en el teatro en enero de 2020 en "Veinte millones", en Mar del Plata.

Además, la directora teatral, comediante y bailarina de 66 años detalló con relación a la participación de ambas antes de que empezara a grabarse la segunda temporada del exitoso reality show de cocina: “Yo no dije que fue Sol Pérez. Conté la historia porque Sol dijo que no se sentía bien, que se hizo un hisopado, dio positivo, y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”.

Para terminar, apeló a la fuerte ironía, fiel a su estilo: “Después de todo lo que pasé, yo no me enojo con nadie. Le pido disculpas a Sol. Ella dice que quiere que limpie su nombre. Yo limpio tu nombre, vos no me contagiaste y yo me contagié del aire. Estaba el virus y lo agarré yo”, sentenció.

Carmen Barbieri es la nueva panelista de LAM

La capocómica debutó en el programa que conduce Ángel de Brito por El Trece de lunes a viernes a las 11 y se sumó al panel conformado por Andrea Taboada, Maite Peñoñori, Pía Shaw, Cinthia Fernández y Mariana Brey. Por su parte, ya de vuelta en el país tras sus polémicas declaraciones contra el gobierno nacional desde Estados Unidos, Yanina Latorre ofrecerá sus opiniones desde el domicilio, ya que le corresponde realizar la cuarentena obligatoria luego del retorno desde Miami.