Carmen Barbieri dejó en offside a Novaresio por los varados: "Horrible es lo que pasé yo"

El conductor de América intentó defender a los argentinos varados en el exterior por la pandemia de coronavirus, pero quedó expuesto ante la respuesta de Barbieri.

El conductor Luis Novaresio ha sido crítico de las medidas sanitarias y fiel a su discurso opositor contra el Gobierno nacional, en esa sintonía intentó defender a los argentinos que se encuentran varados en distintas partes del mundo y que ingresarán de forma paulatina al país para así evitar el ingreso de la cepa Delta, pero la actriz Carmen Barbieri lo dejó en ridículo.

"El problema no es que llegue la gente, sino que llegue el control. Llegás y te ponen en un hotel", argumentó el periodista de América en su programa Debo Decir, cuando Migraciones comprobó que un alto porcentaje de las personas que ingresaban al país, no cumplían el aislamiento que estaba establecido.

Acto seguido, Barbieri completó: "No pueden comprar comida...", y antes de que pudiera terminar la frase, Novaresio arremetió: "Nada, le llevas la bandeja cual preso, sabes lo horrible que es".

Pero la actriz lo interrumpió y disparó: "Te digo lo que es horrible: lo que pasé yo que casi me muero, que contagié a mi secretaria, mi amiga Penca que vive en mi casa porque ella es de Paraná y por la cuarentena se quedó y cuando me internaron a mi y a los días la internaron a ella en otro hospital. Fue un caos. Es una forma de cuidar a los demás".

Minutos antes, la funcionaria Victoria Tolosa Paz había explicado que los argentinos que salieron del país "cuando firmaron la declaración jurada, sabían que viajaban en un mundo de pandemia y que Argentina restringió sus fronteras, no permite el ingreso abierto sino que había ingresos programados". Además, advirtió que "hubo un ingreso de argentinos que no tuvieron ningún tipo de consideración", en relación de que no cumplieron con el aislamiento y marcó como prioridad que "no puede ingresar la tercer ola".

Ampliación de cupos

El Gobierno nacional amplió el viernes el cupo de de argentinos y residentes que podrán ingresar al país por vía aérea, de acuerdo con un esquema gradual que regirá durante las próximas cuatro semanas. Habrá 5.200 plazas disponibles para la semana del 10 al 16 de julio, 6.300 para la del 17 al 23 y 7.000 para las semanas del 24 al 30 de este mes y la del 31 de julio al 6 de agosto.



También se permitirá el ingreso desde Uruguay de dos buques de pasajeros semanales, con aforo de hasta el 50 por ciento. En un marco de pandemia y ante la necesidad de evitar la entrada de variantes de coronavirus que no tienen circulación comunitaria en el país, como la Delta, el Gobierno recomendó "a todos los argentinos y residentes no viajar al exterior, especialmente a aquellos que integran los grupos de riesgo".



Esta recomendación busca también "evitar las dificultades y condiciones sanitarias exigidas al reingreso, considerando la rápida evolución de las condiciones epidemiológicas", indicaron las fuentes oficiales a Télam