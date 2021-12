Carina Zampini rompió en llanto en pleno vivo de El Gran Premio de la Cocina: "Triste"

La conductora de televisión no contuvo las lágrimas por un fuerte motivo que explicó al aire.

Carina Zampini mostró su costado más sensible en una emisión de El Gran Premio de la Cocina y quebró en llanto. La actriz de Dulce Amor hizo saber a los televidentes cuál era el motivo de su angustia, que también afectó a los presentes en el estudio.

"Lo que hizo que la pasemos bien y que estemos dolidos porque termina son las personas. Que es en definitiva lo importante, que es con lo que uno se queda y se lleva. En lo personal estoy profundamente agradecida a todos los que están acá, que son un montón, y a todos los que pasaron, que fueron parte y aportaron su granito de arena", comenzó su descargo la conductora, donde hizo alusión al final de su programa.

Luego del discurso entre lágrimas de Zampini, la jurado Felicitas Pizarro también se expresó sobre el final del ciclo que estuvo años en pantalla: "Para mí fue felicidad pura. Nunca me fui de este programa enojada o triste, siempre me sumó. Por eso seguí. Pasé un embarazo acá, una pandemia, pasamos todo".

"Estoy profundamente agradecido a la vida por haber pasado por El Gran Premio de la Cocina, y feliz. Me ayudó muchísimo en lo personal, lo disfruté muchísimo. Se cierra una puerta y se abrirán otras", enunció el chef Maurico Asta, sobre el final del ciclo.

El recuerdo de Juan Marconi, tras su salida de El Gran Premio de la Cocina

El periodista Juan Marconi condujo el ciclo de El Trece junto con Carina Zampini durante años y, en diálogo con Ciudad.com, recordó aquella época: "Carina es una fenómena, una líder total. Ese paso por El Gran Premio creo que fue muy necesario para este regreso a ESPN, me dio visibilidad, soltura en un canal de aire como eltrece y fue un trampolín para regresar acá. Por suerte, tenía opciones para continuar o ir para otros lados, pero estaba convencido de que ESPN era mi lugar en el mundo. Y GPC fue clave para mí".

"Yo hacía el rol del que no sabía, y me salía muy natural, ja, ja. Porque en realidad no sabía, entonces empatizaba con el que quería aprender, todos tienen la chance de empezar a cocinar", expresó y luego se refirió a cómo lidia con la fama que GPC de trajo: "Me hago cargo. Así como la fama tiene muchos beneficios y privilegios, como laburar de lo que amo, también viene con otras cuestiones. Son las reglas del juego, siempre y cuando no se pase el límite del respeto".