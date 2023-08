Caramelito y Analía Franchín se dijeron de todo en vivo: "¡Pará!"

Analía Franchín cuestionó a "Caramelito" por su ruptura con Coco Sily y mantuvieron un fuerte ida y vuelta al aire.

Cecilia "Caramelito" Carrizo protagonizó una fuerte controversia tras su separación de Coco Sily, humorista, actor y presentador de 61 años. A pesar de que ambos se mostraban muy enamorados, de un día para el otro anunciaron su separación. Más tarde, se supo que fue Carrizo quien tomó la decisión y que, a los pocos días, retomó su relación con su exmarido. Al igual que muchas otras figuras del espectáculo, la panelista Analía Franchín la juzgó duramente por su actitud y protagonizaron un tenso cruce al aire en A la Barbarossa (Telefe).

La actriz estuvo como invitada en el programa conducido por Georgina Barbarossa. Al ser cuestionada sobre su separación, explicó que solamente ella y Coco, que son "los protagonistas de la historia", saben realmente lo que sucedió y que "hubo algunas opiniones que no fueron del todo lindas". Acto seguido, Franchín la sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Cómo se hace para terminar una relación, pero vos a esa persona la estabas deseando, y ahora seguís trabajando con él? ¿Cómo se reprime ese deseo?”.

“Analía, te quiero decir algo. Todas las palabras que vos ponés, las ponés desde tu apreciación. Vos no estás adentro mío, ni en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi cuerpo. Entonces, yo entiendo perfecto tu descripción desde tu percepción. Si vos querés preguntarme qué siento, qué sentí... O si querés, decí vos lo que yo sentí o lo que vos ves que yo sentía”, le respondió "Caramelito", tajante.

"¡Pará! ¡No te sientas atacada! Digo, debe ser difícil seguir trabajando con esa persona...", insistió la panelista. Sin embargo, Cecilia se mantuvo firme en su postura. "No, no es difícil. Para mí, trabajar con Coco no es nada difícil, porque es una persona que yo adoro y que voy a adorar toda mi vida", concluyó, con lágrimas en los ojos.

Los fuertes dichos de Analía Franchín sobre "Caramelito": "Turra"

Semanas atrás, Franchín había hecho una contundente declaración sobre "Caramelito": "No quiero ser mala, pero es como un yogur. Perdón, chicos, con todo lo bien que me cae 'Caramelito'... El exmarido entró en desesperación porque la vio bárbara con otro, entonces ella vuelve". Luego, sumó: "Pobre, en dos meses va a pasar lo mismo y Coquito ya va a estar lejos. Creo que Cecilia se equivocó".

En esta línea, opinó que la actriz iba a volver a salir lastimada por su exmarido y aseguró que "en tres meses, él le va a decir que se equivocó". Por último, soltó una letal opinión contra Carrizo: "Si no fuera Cecilia diríamos ‘qué turra, cómo lo usó a este para darle celos al anterior y ahora lo dejó llorando con el corazón roto. ‘Qué zorra’, hubiéramos dicho”.