Caramelito Carrizo y Coco Sily confirmaron su romance y contaron toda la verdad: "Es hermosa"

Los actores confirmaron su romance después de las especulaciones. Coco Sily y Caramelito Carrizo se conocieron por un motivo laboral.

Coco Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo hablaron sobre su relación después de los rumores de romance y confirmaron su noviazgo. Los actores contaron cómo se conocieron, cómo se sienten en este presente juntos y qué enamora a cada uno del otro.

"Con Coco nos conocemos hace muchos años porque los dos trabajamos en el medio. Nunca habíamos tenido algo en común. Nunca habíamos trabajado juntos. Alguna que otra vez nos habíamos cruzado. Ahora se dio que yo fui a su programa de la TV Pública", comenzó su descargo "Caramelito" Carrizo a través de un audio que le envió a Juan Etchegoyen, quien lo puso al aire en el ciclo Nosotros a la Mañana. La conductora de televisión contó que el humorista después de esa entrevista le hizo una oferta laboral para la emisora que dirige, Radio Extra. "Le dije que me encantaría. Y así fue como nos reunimos", sumó.

Cecilia contó que después de firmar el contrato, Sily la invitó a comer, otro día a merendar, otro a almorzar, y así se fue dando su vínculo. "Esta relación que está empezando y que, la verdad, es hermosa", señaló la animadora. Al mismo tiempo, Coco Sily habló sobre su presente amoroso con Carrizo y enunció: "Sí, es verdad. Estamos hace un tiempo juntos con Cecilia. Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo. Estamos saliendo, no sé como se dice. No sabría cómo definirlo. Soy el hombre más feliz del mundo porque Ceci es una mujer increíble. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos".

Qué dijo Coco Sily de su relación con "Caramelito" Carrizo

"Fue muy hermoso lo que nos pasó. Ella vino a Noche de mente como invitada, nos pusimos a charlar. Nos conocíamos obviamente pero no éramos amigos, solo del medio, de vernos. Yo respetaba mucho su última etapa periodística que me había llamado mucho la atención lo bien que laburaba", relató el creador de La Cátedra del Macho, en relación al comienzo de su vínculo. Y cerró: "Yo estoy dirigiendo esta radio que se llama Extra, tengo un programa, pero a la vez la programo. Le ofrecí hacer algo como ‘su regreso’, así que vino a la radio. Enseguida lo arreglamos, firmamos contrato y yo me morí. Le escribí y le dije: ‘mirá, si tenés ganas cenemos’ y ella me contesto que sí y a partir de ahí empezó todo".