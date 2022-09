Caramelito Carrizo recibió un violento mensaje en vivo: "No servís ni para leer"

La panelista se metió en la pelea entre L-Gante y Tamara Báez y sufrió las consecuencias.

Cecilia "Caramelito" Carrizo se metió en la pelea entre L-Gante y Tamara Báez y sufrió en carne propia el repudio de las redes sociales. En medio del programa A la tarde, emitido por América TV, la panelista mostró una serie de mensajes que recibió por dar una información del escándalo.

“Hay una persona que me escribe por privado diciéndome que es vecina de Tamara”, contó Caramelito Carrizo, antes de agregar: “Aquí no los quiere nadie, él entra al barrio con mucha gente y hace desmanes. A la salida lo esperan sus fans. Ella es una pobre chica que está bancando todo aquí y él es un desastre”.

Tras leer eso, Caramelito mostró su enojo por lo malos modos que había tenido la mujer que le había mandado el mensaje, quién al parecer le había molestado que la propia actriz no lo hubiera leído al momento que lo envió.

“Le quiero decir a esta señora que lo estoy leyendo ahora porque cuando estoy en el programa trato de prestar atención a mi trabajo y no estoy con el teléfono ¡Porque me dice! ‘¡Te regalan Info y no servís ni para leer!’ ¡Cómo está la gente de agresiva! Te agradezco el mensaje y discúlpame que tardé en leerlo”, cerró con ironía.

Durísima denuncia contra L-Gante

L-Gante recibió una durísima denuncia en las últimas horas luego de que se viralizara una imagen en la que se lo ve cenando muy cerca de Wanda Nara en un exclusivo restaurante de Costanera Norte. "No llores cuando el abogado te pida lo que le corresponde a tu hija", cruzaron al famoso cantante en redes sociales.

Fue Tamara Báez quien explotó en sus historias de Instagram con una durísima denuncia contra el cantante de cumbia 420, donde compartió una captura de una nota periodística que revelaba el costo de la comida de L-Gante con la empresaria. "Y me quiere pasar 50 mil por mes", acusó la madre de Jamaica, en referencia a la escasa cantidad de dinero que el músico quiere darle mensualmente para mantener a su hija tras la separación.

"Entonces no llores cuando el abogado te pida lo que le corresponde a tu hija", agregó muy picante Báez en Instagram, que cerró su publicación una chicana muy filosa contra su expareja, con quien está en plena disputa legal. En el cierre de su posteo, Bárez calificó a L-Gante de "paganini de todo el mundo", junto con unos emojis de risa.