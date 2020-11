La capocómica se pudrió de quien otrora fue su reemplazo en el certamen.

Luego de estrenar la obra "Un estreno o un velorio", en el Teatro Broadway, Carmen Barbieri regresó a la pista del "Cantando 2020" y destruyó a quien había sido su reemplazante, Luisa Albinoni. La capocómica tuvo que cambiar su presentación en el reality, y la producción hizo el trueque con la actriz, cosa que no le causó ninguna gracia ya que contó con un día menos de ensayo. "Si me busca, me va a encontrar", arremetió, filosa, Carmen Barbieri.

"Estoy mejor de la voz, tratando de impostarla", anunció Carmen y sostuvo que si bien no está peleada con Luisa Albinoni, las cosas no estarían fluyendo de la mejor forma. "Somos amigas de toda la vida. No la invité al estreno porque fue todo muy rápido. No invité ni siguiera a mi hijo. No sé qué le pasa. Me está buscando. Y si me busca, me va a encontrar", contó.

Luego de cantar "Esclavo de sus besos", de David Bisbal, fue Flavio Mendoza -director de la obra en la que participa Carmen y reemplazo de Nacha Guevara en el jurado- el primero en señalar errores en la perfomance: "Noté que estás un poquito mal de la voz. Es normal. Venís de un estreno. Mariano tiene una voz increíble... Se notó la diferencia. Él canta muchísimo. Tendrían que ser un poco más parejas las duplas. Por momentos, hasta lo escuché a Bisbal".

"Fue la noche de Mariano, pero más que nada porque su voz es muy similar a la de David. Me gustó que ella compensó al final, cantando más. En el estribillo, en dos oportunidades, Carmen se olvidó un poco la letra", siguió Karina "La Princesita", con el voto secreto de la ronda. Similar fue la devolución de Oscar Mediavilla, quien apuntó: "Mariano estuviste muy bien. Carmen, vos siempre estás bien, pero lo que noté en esta oportunidad es que deberías respirar más para estar más cómoda. Estabas usando respiración muy corta y llegás con lo justo. Si respirás con más vitalidad, vas a resolver mejor los finales".

Para cerrar, Moria Casán optó por ser benévola con Barbieri y con un regio 7 afirmó: "Mariano tiene un porte escénico arrasador, no es el típico prejuicioso de la comedia musical. Se nota lo distendido que sos. Te adaptás a todo. Carmen tiene que saber administrar su energía: Con los debuts, se paraliza. Es una gran somatizadora. Y es entendible... ¡Has vivido como en un sanatorio! Si tuviera que pintar un cuadro tuyo, sería el de la enfermera pidiendo silencio. Es hora de empezar a quererse y a elegirse. Y a administrar tu energía. De cualquier manera, es una pareja que siempre rinde".