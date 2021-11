Caniggia y Christian Martin casi terminan a las piñas: "Entendiste mal, gordo"

Claudio Caniggia contó el insólito malentendido que tuvo con un periodista y que casi termina de forma violenta.

Claudio Paul Caniggia se sumó a una charla con Hugo "Turco" Maradona en ESPN para homenajear a Diego y sorprendió con una inesperada revelación de un cruce que tuvo hace años con el periodista Christian Martin. "Lo apuré por teléfono", contó el exdelantero. El periodista estaba con el hermano del Diez en Napoles, confirmó la historia entre risas y agregó que desde entonces ya comieron varios asados juntos, por lo que pudieron superar el malentendido.

Este jueves 25 de noviembre se cumplió un año de la muerte de Diego Maradona y los homenajes al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos se extendieron por todo el planeta. En F90 (ESPN) hablaron en vivo con el Turco Maradona, que se encontraba en Italia con el periodista Christian Martin. Mientras charlaban, el hermano menor de Diego fue cruzado con Claudio Caniggia, con quien compartió su época de juvenil en la selección argentina. Pero cuando fue presentado, el padre de Charlotte y Alex recordó un viejo episodio con Christian Martin.

"A Christian lo conozco bien también. Una vez tuvimos una discusión, pero no voy a pelear con ese animal", anticipó Caniggia, aunque prefirió no ahondar en el tema ya que la idea de la charla era homenajear a Diego. Pero en el estudio le abrieron la puerta para que contara la anécdota y ambos protagonistas recordaron el malentendido que casi termina de forma física. "Lo llamé a Marbella para arreglar una nota y después no apareció. Apareció con las historias de ‘me robaron la casa en Miami, estoy en Madrid, volviendo de Tokio, yendo para Ámsterdam’", comenzó contando Martin.

"Yo agarraba el mapa y no entendía nada. 'Entendiste mal vos, gordo', me decía”, siguió el periodista. Divertido por el relato y el recuerdo, Caniggia aportó su visión con humor e ironía: "Entendió mal. Me mandó un par de audios picantes. Pero lo apuré por teléfono, eh. Le dije que ya nos íbamos a ver y nos vimos luego. ¿Si lo apuré después? No, no, ya habíamos arreglado por teléfono". "Está todo arreglado con Cani, nos comimos 10 asados después", cerró el tema Christian Martin.

El recuerdo de Caniggia sobre Maradona

Claudio Caniggia contó que el primer Maradona que conoció fue al Turco y que cuando después se cruzó con Diego, el fallecido crack le dijo que ya lo conocía porque su hermano le había hablado mucho de él. "Diego significó una parte importante de mi carrera deportiva", aseguró Claudio Paul, que también agradeció haber compartido "muchas cosas buenas y algunas malas, pero la mayoría buenas" con el que considera el "más grande jugador de la historia del fútbol".