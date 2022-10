Cande Tinelli se metió en la polémica entre Tamara Báez y L-Gante: "¿Quién te creés que sos?"

Estalló la guerra entre Candelaria Tinelli y Tamara Báez, la expareja de L-Gante.

Candelaria Tinelli se metió en el escándalo entre L-Gante y Tamara Báez y apuntó contra la influencer con un polémico comentario en sus redes sociales. Así, la hija de Marcelo Tinelli le demostró su apoyo al cantante, su compañero en el jurado de Canta Conmigo Ahora (El Trece).

L-Gante y Tamara están en pleno proceso judicial tras su separación. La joven no solo denunció a su expareja por pasarle poco dinero para su hija Jamaica, sino también por supuestos episodios de violencia de género. Además, le puso una perimetral para que no se le acerque ni a ella ni a la niña. En medio de este escándalo, Candelaria hizo un comentario que la metió en problemas.

Resulta que Socios del Espectáculo (El Trece) publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se ve a Tamara escapándose de la prensa, que la persiguió para que hiciera declaraciones al respecto. Cande Tinelli no se resistió y comentó: "Esta chica se cree que es Dua Lipa".

Historia subida por Tamara Báez a su Instagram.

Tamara hizo una captura de pantalla del comentario de la diseñadora y publicó en sus historias de Instagram una fuerte respuesta: "¿Y vos quién te creés que sos? Claro, tu papá lo usa como quiere al pibito... Entonces, te ponés en contra mía. Después se hace la que está del lado de las mujeres...".

Varios usuarios defendieron a Tamara y la dejaron comentarios de indignación a Candelaria. "¿Sos madre? ¿Sabés lo que es reclamar los derechos de los hijos? ¿Hiciste todo lo que ella junto a él? No opines", señaló una usuaria. "Después te hacés la pobrecita cuando hablan de tu vida", comentó otra.

Tamara Báez denunció una grave situación que vivió con L-Gante

Recientemente, Tamara contó en plena emisión de A La Tarde (América TV) un episodio de violencia que vivió con L-Gante un tiempo atrás. En su relato, la joven aseguró que el cantante agarró un arma y la amenazó con matarse.

"Unos meses atrás peleamos, discutimos, Jamaica era muy bebé. Peleamos y le dije que ya no quería pasar por estas cosas. Él desapareció, lo fui a buscar y estaba en la pieza del fondo con un arma en la mano. Le dije que no haga eso por favor, que íbamos a estar juntos. Entonces volvimos y estuvo todo bien", comenzó Tamara.

"Coacción se llama eso, obligarla a ella a hacer algo 'o sino, me mato'", agregó su abogado. "Siempre en cada pelea 'me voy a matar', 'todos me traicionan', que esto, que lo otro", cerró Báez. L-Gante negó estas acusaciones y el tema quedará en manos de la Justicia.