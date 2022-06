Cande Ruggeri filmó la desopilante reacción de su papá cuando le contó que estaba embarazada

Cande Ruggeri filmó un divertido video con la reacción de su papá, Oscar Ruggeri, al contarle que va a ser abuelo.

Cande Ruggeri sorprendió a toda su familia con la noticia más esperada: está embarazada de su primer bebé. Para atesorar el momento, grabó el instante exacto en el que se lo contó a sus seres queridos y sus reacciones se volvieron virales en las redes sociales, especialmente la de su papá Oscar Ruggeri.

Para dar esta sorpresa, Cande apoyó su celular en un lugar, puso el temporizador y al momento de sacar la foto gritó "¡estoy embarazada!" para capturar los gestos de sorpresa de sus familiares. A diferencia de su mamá y sus hermanos, quienes corrieron a abrazarla y soltaron gritos de euforia, su padre se quedó inmóvil y sin palabras.

En el clip, se puede escuchar a la mamá de Cande exclamar: "¡Yo sabía, te lo juro!". Por su parte, el exfutbolista se quedó tieso y miró a la cámara desconcertado. “Yo le conté a mi familia y a la de Nico diciéndoles 'che, saquémonos una foto'. Entonces ponía el celu en video para realmente ver la reacción de todos”, contó la conductora en Nosotros a la Mañana (El Trece).

"Fue hermoso. Nadie se lo esperaba porque no se lo contamos a nadie, era algo nuestro", relató la influencer. Y sobre la reacción de su papá, detalló: "Después a lo último sí, pero al principio le costó reaccionar". Pocos días después, a Oscar se le escapó la primicia en televisión e hizo enojar a su hija, ya que ella quería contarlo por primera vez.

Afortunadamente, Cande asegura que todos sus familiares están muy contentos y que le envían tantos mensajes a diario que está "a nada de bloquear a todos". “Tenía ganas que haya un nuevo integrante en la familia, un nuevo bebito. Yo me llevo súper bien con mis hermanas, es una familia que estamos el uno para el otro siempre y sé que con este bebito va a ser así, sé que mi emoción y la de Nico es la de ellos”, cerró la joven.

La metida de pata de Oscar Ruggeri sobre el embarazo de su hija Cande

A pesar de su desconcierto al escuchar la noticia, pocos días después el exfutbolista contó en ESPN F90 que iba a ser abuelo. "¡Voy a ser abuelo! De Candela, no sé si se podía decir, creo que sí". Cuando sus compañeros le preguntaron si Cande estaba de acuerdo con revelarlo, su papá respondió emocionado: "¿Sabés cuánto hace que me lo dijeron? Y vengo acá, me la banco. Guardé bastante”. Minutos después, la Cande twitteó: "¡Lo voy a matar!".