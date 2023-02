Camila quiso deleitar a sus compañeros de Gran Hermano pero no funcionó y las redes explotaron con divertidos memes: "Que castigo"

Las redes sociales se llenaron de divertidos memes por el desopilante momento de tensión que se vivió en la casa de Gran Hermano con Camila tocando el piano para sus compañeros.

Gran Hermano le acercó un instrumento a Camila Lattanzio para que demostrara sus habilidades musicales y deleitara a sus compañeros, pero aburrió a todos y las redes explotaron con los memes más divertidos. Las burlas apuntaron principalmente a la mala relación que mantiene la cantante con otros integrantes de la casa más famosa del país, como Romina y Julieta.

Los ingresos hace solo unas semanas de Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio generaron fuertes quejas del resto de los participantes de Gran Hermano, que no terminan de aceptar a sus nuevos compañeros. Mientras Alfa discute permanentemente con Ariel -y hasta tuvo que ser advertido por Gran Hermano por sus comentarios discriminatorios-, las chicas ya dejaron en claro que no se bancan a Camila.

Esto se vio aumentado en las últimas horas cuando la oriunda de Ituzaingó se alzó como la líder de la semana al triunfar en el desafío. Para agasajarla, la producción ingresó al reality un piano, ya que en su presentación se había definido como "artista". "Soy pianista, toco hace 12 años música clásica, pero en cuarentena me di cuenta de que eso no era lo mío. A mí me gusta cantar cumbia", había asegurado entonces, pero tanto buena parte del público como otros integrantes de la casa de Gran Hermano dudaban de sus habilidades, por lo que Camila comenzó a tocar para demostrar que estaban equivocados.

Lejos de mostrarse felices por la posibilidad de escuchar música, los rostros de varios integrantes de la casa más famosa del país no demostrar mucho entusiasmo. En las redes sociales no dejaron pasar este desopilante momento y replicaron las caras de Romina y Julieta, que no pudieron ocultar su aburrimiento. Por más festivo que sonara lo que tocaba Camila, los fanáticos del reality notaron la tensión que había. Obviamente, el clip no tardó en volverse viral y uno de los comentarios que más se repitió entre los memes por la incomodidad de varios integrantes de Gran Hermano fue "Dios, que castigo".

Los memes más divertidos de Camila tocando el piano

Marcos le dio un pelotazo en la cara a Camila y Gran Hermano frenó todo: "Prohibido"

Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), protagonizó un tenso momento con Camila Lattanzio: intentó hacerle una broma mientras jugaban con una pelota, pero la terminó lastimando fuertemente.

En varias ocasiones, Camila les confesó a sus compañeras que se sentía atraída por el joven salteño. Es por esto que suele perseguirlo e intenta pasar el mayor tiempo posible a su lado. Recientemente, estaban en el patio jugando al quemado junto con Lucila "La Tora" Villar y "El Primo" le lastimó el rostro en pleno partido.

Los tres "hermanitos" discutieron las reglas del juego, prepararon la cancha y comenzaron a jugar. “De acá para abajo me tenés que quemar”, le explicó "La Tora" a Marcos mientras se señalaba la cintura, previniendo un posible accidente. "Cerrá los ojos”, le respondió el joven salteño.

“¿Estás loco, vos?”, le contestó Lucila, muy preocupada por no salir lastimada. Fue entonces cuando Marcos amagó con darle un pelotazo y, en vez de lanzar la pelota hacia su lado, se la tiró a Camila y le dio de lleno en su cabeza. La joven reaccionó molesta e intentó devolverle el pelotazo, pero no lo logró. Más tarde, la voz de Gran Hermano se hizo presente y los retó por jugar sin cuidarse. "Eso está prohibido", señaló.