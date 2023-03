Camila le rompió el corazón a Alfa: "Nunca lo vi de otra manera"

En medio de un mordaz interrogatorio televisivo, Camila puso fin a todos los rumores que circularon sobre su relación con "Alfa" dentro de la casa de Gran Hermano.

Luego de convertirse en la última eliminada de Gran Hermano, Camila Lattanzio hizo una recorrida por los magazines de Telefe y durante una picante entrevista con Georgina Barbarossa reveló la verdad de su discutido vínculo con "Alfa", el más polémico de los exparticipantes del reality. "A Alfa no se lo podía parar", expresó la rubia.

Camila, que fue una de las últimas participantes en sumarse al programa junto con el parrillero Ariel Ansaldo, fue entrevista en A la Barbarossa (Telefe) donde contó intimidades de su paso por la competencia, la reacción del afuera y su polémico vínculo con "Alfa". "Yo vivía en el mundo de Heidi donde todo era lindo y por atrás, me dieron con un caño", empezó a decir antes de ser cortada por Nancy Pazos, quien le recordó que ella y el veterano "también hablaban mal de otros". "No fue así", contradijo Camila logrando que Nancy presionase: "Nunca lo paraste a Alfa cada vez que decía barbaridades sobre otras personas".

En ese momento, Camila decidió abrirse y contar la verdad de su relación con el jugador más grande Gran Hermano: "un montón de veces lo paré pero a Alfa, no se lo podía parar. Yo la verdad es que en la casa estaba muy sola y no iba a dejar a Alfa que era la única persona que me hablaba". Por otro lado, cuando Georgina la acusó de querer "colgarse" de "Alfa" como estrategia de juego la exparticipante le paró el carro y sentenció: "Nunca fue así. Yo intenté con todos tener la misma relación desde el día uno. Con Julieta, Romina, Daniela...".

Qué dijo Camila sobre la supuesta manipulación de "Alfa": "No da que me digas eso"

Pero cuando Gastón Trezeguet le consultó a Camila si ella había percibido que "Alfa" se aprovechaba de ella, la dominaba o la trataba como una persona inferior, se mostró en total desacuerdo y marcó una fuerte diferencia con el analista del certamen: "No. Nunca lo vi de otra manera ni me quise aprovechar porque nunca en mi vida se me hubiese ocurrido eso en mi cabeza. Yo entendía su manera de hablar porque mi papá tenía una similar. Yo no sé bien qué se mostró pero yo una vez tuve una charla donde yo le aclaré todo y le dije 'Alfa, no da que me digas eso porque a mi mamá le causa dolor'. Cuando se charló eso, nunca más".