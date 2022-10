Camila Homs se metió en la separación de De Paul y Tini: "No me sorprende"

Camila Homs tomó una inesperada postura sobre la separación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.

Camila Homs se metió en la separación de De Paul y Tini: "No me sorprende"

Camila Homs se metió en la separación de De Paul y Tini: "No me sorprende"

Camila Homs dio una picante respuesta al ser consultada por los rumores de separación entre su ex, Rodrigo de Paul, y Tini Stoessel. Por las palabras de la modelo, parecería que estas versiones son ciertas y hasta dejó la puerta abierta para una posible reconciliación.

Según trascendió, el futbolista y Tini ya están separados pero no lo van a anunciar hasta que pase el Mundial, para evitar escándalos mediáticos. Cuando Homs habló sobre el tema, dio una dudosa respuesta y todo apunta a que los rumores son ciertos.

"Se está hablando de una posible separación. ¿Cómo lo tomás vos esto?", le preguntó un movilero de Socios del Espectáculo (El Trece). “No tengo nada para decir. No me sorprende. No sé qué decirles, no sé si será verdad... Los medios inventan mucho", respondió la influencer.

"No me involucra, así que no opino de las cosas que no me involucran. Con su relación no tengo nada que ver”, agregó. "¿Vos en el fondo lo seguís queriendo?”, le preguntó el periodista, pero Camila se mantuvo firme en su posición y respondió que obviamente lo aprecia, ya que es el padre de sus hijos.

“Ponele que se separan, más allá de que vos estás muy bien con Charly (Benvenuto), ¿volverías a estar en una relación con Rodrigo?”, quiso saber el movilero. Homs reaccionó incómoda y lejos de negarlo, dejó la puerta abierta: “No sé. No, no, ¡pará! Es un montón lo que me estás preguntando. Eso no te lo puedo responder. Hoy no, estoy súper bien así".

Las versiones de separación entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Primero, se dijo que De Paul había sido quien tomó la decisión de cortar su relación con Tini. Sin embrago, más tarde transcendió que esa habría sido una estrategia del deportista para que parezca que está priorizando su carrera, pero que la verdad es que Stoessel lo dejó.

"Me dicen que Tini no solo habría tomado la determinación de terminar con la relación, sino que lo habría bloqueado de todos lados, que estaría enojadísima y que es él que está desesperado por volver a hablar con ella", aseguró la panelista Luli Fernández.

Además, sumó un sorpresivo dato: que recientemente Tini viajó por trabajo a Barcelona, y aunque De Paul estaba apenas a dos horas de distancia, en Madrid, ni siquiera se vieron. "De Paul habría llamado a su mamá y le habría dicho que estaba harto de la situación, que no daba para más y que el vínculo estaría terminado", detalló la panelista. Por último, aseguró que "desde el entorno de Tini están insistiendo en que la noticia se de después del Mundial".