Camila Homs se desquitó contra Yanina Latorre: "Habló mal de mí y dijo mentiras"

Camila Homs no perdonó a Yanina Latorre y la acusó de haber mentido sobre su separación con Rodrigo de Paul.

Camila Homs apuntó contra Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV), por la información que difundió sobre su separación con Rodrigo de Paul, una de las rupturas más polémicas del 2021.

Tanto la "angelita" como Ángel de Brito, el conductor del ciclo, trataron el tema en el programa e incluso lo siguen mencionando hasta el día de hoy. La modelo no suele mostrarse enojada con la prensa, pero esta vez se sinceró y reconoció que no le gustó nada la forma en que Latorre habló sobre su vida privada.

Homs fue entrevistada por LAM y aprovechó la ocasión para hacer un descargo contra Yanina, una de las figuras principales del programa. En su descargo, la ex de De Paul manifestó su rencor hacia la panelista, quien habló mal de ella en reiteradas ocasiones.

"Mirá... Yanina no habló bien de mí. Le mando un beso, igual. No tengo las palabras exactas, pero tengo memoria y habló mal de mí. Muchas veces dijo mentiras sobre mí", recordó Homs. Y cerró: "Me pareció raro, porque hablando como mujer de un futbolista, que ande diciendo mentiras de otra mujer... No tengo nada en contra de ella, pero me parece mal que haya hecho ciertas cosas porque ella pasó por lo mismo".

Camila Homs reveló si volvería a estar con Rodrigo de Paul

Una de las preguntas que más se hacen los seguidores de Camila Homs y Rodrigo de Paul es si algún día volverán a estar juntos, especialmente porque comparten dos hijos. Desde hace varios meses, se rumorea que el futbolista está en crisis con Tini Stoessel y que intenta recuperar a Homs, quien actualmente también está en pareja con otra persona. La modelo habló sobre estos rumores y su respuesta dio a entender que no descarta una reconciliación con De Paul.

"¿Qué te pasa cuando escuchás todo el tiempo el rumor de 'van a volver, él le escribió...'?' ¿Te provoca alguna ilusión?", le preguntó Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece). “No me provoca una ilusión, sigo con lo mío. Obviamente nunca se sabe qué va a pasar el día de mañana, pero yo estoy muy bien. Yo disfruto del hoy, vivo el presente y no me pongo a pensar en un futuro”, concluyó.