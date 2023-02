Camila de Gran Hermano cometió un error que podría dejarla afuera: "Me siento mal"

Camila Lattanzio se equivocó con una de las reglas y Gran Hermano la frenó en seco: las razones por las que podría abandonar la casa pronto.

Camila Lattanzio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), cometió un grave error que la producción no le dejó pasar y que, además, podría dejarla afuera de la competencia dentro de muy poco tiempo.

Apenas entró al reality, la joven de 21 años se ganó el cariño de casi todo el público gracias a su carisma y sus buenos tratos hacia sus compañeros. Sin embargo, ahora ya no es así: desde que se junta con Walter "Alfa" Santiago, toda la casa y gran parte de los televidentes están en su contra. Recientemente, cometió un error en el confesionario que no tuvo vuelta atrás.

Gran Hermano llamó a uno por uno para ir al confesionario a nominar. Cuando fue el turno de Camila, le dio sus primeros dos votos a Lucila "La Tora" Villar, con quien mantiene una fuerte enemistad, y sorprendió a todos al darle su segundo voto a Romina Uhrig, de quien parecía ser amiga. Rápidamente, la joven se retractó y pidió que le anularan su voto para Romina, pero Big Brother no se la dejó pasar.

"Mis primeros dos votos van para Lucila 'La Tora' porque es con la que menos afinidad tuve y también escuché algunos comentarios que no me gustaron. No sé si comentarios, pero no me gusta que armen pelea, nada más que eso. Como que siento que tira algunos comentarios para armar pelea”, comenzó Camila. “Y el otro va para… Romina. Porque siento que si llega a ir a placa la pueden salvar. No hay otra explicación”, siguió la joven, refiriéndose a Julieta Poggio, la líder de la semana.

"A ver, quiero entender esto. ¿Vos querés poner a una Julieta como en una disyuntiva?”, le preguntó Gran Hermano. Inmediatamente, Camila se arrepintió y quiso cambiar su voto, pero ya era demasiado tarde. "No, no, bueno, cambiemos el voto. Me siento mal”, contestó la joven. "No se puede", le respondió el dueño de la casa.

Camila aclaró que no quería que Romina fuera a placa, sino que estaba segura de que si lo hacía, Julieta la salvaba. "No la quiero poner en placa, perdón", enfatizó una vez más. Inmediatamente, Lattanzio se convirtió en tendencia en las redes sociales y miles de usuarios le manifestaron su apoyo a Romina y pidieron por la pronta salida de Camila, quien está nominada junto con "Alfa", Romina y Daniela Celis.

Los memes y las reacciones en las redes sociales por el error de Camila en Gran Hermano