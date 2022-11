C5N vivió un momento de extrema tensión en el Mundial Qatar 2022: "Nos han rodeado"

El equipo de C5N vivió un mal momento en plena cobertura al aire. El video.

Los periodistas de C5N que están en la cobertura del Mundial Qatar 2022 recibieron una abrupta advertencia en pleno vivo por parte de la seguridad local. Tres personas se acercaron al lugar donde se encontraban y exigieron que apaguen las cámaras y corten la transmisión.

"Yo te cuento lo que tenemos detrás de cámaras: tres personas que nos han rodeado y no nos dejan volver a subir al cordón de la vereda para charlar con los hinchas", expresó Lucas Agosta, quien estaba haciendo el móvil en una zona de Doha que, según indicó la Seguridad, era privada. "Nos piden cortar", soltó.

Mientras el periodista intentaba cerrar la última puesta al aire antes de que los hayan obligado a frenar la transmisión, se dispuso a hablar de los precios de algunos alimentos. "No te dejarán grabar pero tenés atrás ahí unos patovicas que quieren salir ¿Es la primera vez que pasa? ¿Te están haciendo cortar?", preguntó su compañera en el piso.

El lamento por la situación fue notable, ya que todos contaban con sus acreditaciones correspondientes. Lo mismo sucedió en la jornada del jueves 24 de noviembre, cuando en Nosotros a la mañana por El Trece, Joaquín "El Pollo" Álvarez fue detenido bajo la misma justificación.

El Pollo Álvarez preocupó a todos desde Qatar: fue detenido y denunció censura

Joaquín "El Pollo" Álvarez fue sorprendido en la cobertura del Mundial Qatar 2022 por autoridades locales y fue detenido tanto él como sus compañeros. Horas más tarde, salió al aire en Nosotros A La Mañana, programa del cual es conductor pero que ahora lo reemplaza Nicolás Magaldi, para contar detalles de lo sucedido.

"Insólito lo que nos pasó recién. Estoy bien, gracias por los mensajes. En las afueras de donde nos acabamos de ir no había absolutamente nada", describió el periodista. El mal momento ocurrió, según lo relatado por "El Pollo", porque no les permitían grabar en la zona donde estaban por ser de ámbito privado.

"No sabemos bien quién era el que nos detuvo porque no nos dijo, después vinieron dos personas más, la verdad que da miedo por lo que uno escucha, por lo que uno vio. Yo dije 'voy preso'", reflexionó. Allí fue cuando sostuvo que tenían todos los permisos para estar en ese lugar: "Esta acreditación es la acreditación FIFA. Vinimos temprano con la producción, otra persona nos dio el ok para ingresar a las casas, mostrar a la gente, ir a los supermercados, que es lo que queríamos".

El conductor indicó que les hablaron "de muy mala manera" y dijo que intentó explicarle los motivos de la grabación. "Era un mensaje positivo, era algo lindo, estábamos haciendo color y nos dijo 'no, se tienen que ir'", manifestó, mientras reveló que hasta les quisieron sacar todos los equipos.