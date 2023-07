Brilló en el Bailando, le dijo "no" a Tinelli y disfruta de su nueva vida: "Bajé"

Fue una de las figuras más importante de la farándula argentina, superó sus adicciones y reveló cómo sería su soñado regreso a los medios.

María Eugenia Rito supo ser una de las máximas figuras del espectáculo. Encabezó los elencos de importantes compañías de teatro de revista, brilló en varios programas de televisión y se lució en la pista del Bailando por un Sueño. Sin embargo, hace casi 10 años se alejó del stress de los flashes y comenzó una nueva vida.

“Lo último que hice en televisión fue el ‘Bailando por un sueño’ en el 2014, y en teatro un año después, con Tu cola me suena, en la temporada de Mar del Plata. Después me separé y eso fue un quiebre en mi vida. Siento que morí y volví a hacer”, afirmó tiempo atrás en una entrevista. Desde entonces vivió una subibaja emocional digno de un electrocardiograma, y ahora sueña con volver a los medios como en su época de oro.

En estos años, tuvo algunas propuestas laborales, incluida una convocatoria para el Bailando del 2017, pero los rechazó para centrarse en su recuperación. "Tiene que cumplir con la rehabilitación que está haciendo", explicó en ese entonces el Chato Prado, uno de los productores más importantes de Marcelo Tinelli.

También José María Muscari la convocó a la versión de Sex viví tu experiencia, mientras que Ángel de Brito la había invitado a sumarse como panelista de LAM. “Les dije que no a ambos porque todavía no me siento cómoda y quiero estar bien a nivel físico para reaparecer en el medio, ya sea en la tele como en el teatro”, explicó María Eugenia en ese entonces.

La actriz logró superar más de una las tormentas que le provocaron sus adicciones, las cuales la alejaron de los escenarios. Tras esos tiempos difíciles, Ritó volvió a encontrarse consigo misma, priorizando su salud y guiada principalmente por la compañía de alguien que estuvo a su disposición y que ofició de “ángel de la guarda” según sus propias palabras: Ever Zelaya.

Su amiga y agente de prensa se convirtió en uno de los pilares en su vida. “Feliz cumpleee, María Eugenia Rita (Ritó). Que tengas un día hermoso con alegrías, regalos y lleno de momentos lindos como te merecés. Amiga, hermana, absolutamente todo. Del lado de la vida y positivismo, a disfrutar como nunca. Todo es hoy, a cada instante. TE AMO INFINITO”, le escribió Zelaya el pasado 3 de junio, cuando la artista cumplió 48 años.

María Eugenia Ritó reveló cómo es su soñado regreso al espectáculo

Ever Zelaya se transformó en un apoyo fundamental en la recuperación de María Eugenia Rito. La artista suele mostrarse junto a su amiga en Instagram, pero ahora habló cómo nunca de su "ángel de la guarda" en una entrevista con otra de las personas claves en su vida: Daniel Gómez Rinaldi.

“Es mi angelito de la guarda. Es buena, sana y la amo. Nos conocimos por Instagram y me ayuda con las redes y me cuida", destacó Ritó en el mano a mano radial con el periodista de El Nueve. "Me ayuda todo los días para estar bien, me anima y cuando uno está solo, a veces la vida es muy difícil. No es lo económico todo, es lo emocional y muchas otras cosas”, añadió.

Consultada sobre cómo lleva el día a día y los planes a futuro, la actriz se sinceró: “Bajé mucho mi nivel de vida. A mí me ayuda mucho el Instagram y tenía una plata ahorrada. Sobreviviendo, así estoy”. "No solamente me estoy ocupando de mi salud sino también de otras cuestiones mías, personales, trámites y demás. No es fácil vivir día a día, está complicadísimo”, remarcó.

“Después de todos los quilombos que tuve y que todos conocen porque los viralicé yo misma, ahora estoy tranquila, bien y con ganas de volver con todo. Estoy re contenta y esperando mi momento", explicó María Eugenia y cerró: "Sueño con volver a la actuación y me imagino en una gran obra como una capocómica o en un gran espectáculo, como hacen Carmen Barbieri o Moria Casán. Creo que ya tengo ese peso para hacerlo”.