El drástico cambio de vida de María Eugenia Ritó: "Tengo que vivir"

Ante la imposibilidad de conseguir una propuesta laboral estable, la modelo tomó una rotunda decisión sobre su futuro profesional.

Supo brillar como una de las vedettes más importantes del país, participó en los programas más vistos de la grilla televisiva en aquel entonces y protagonizó escándalos que quedaron para la historia de la farándula argentina. Sin embargo, el presente de María Eugenia Ritó quedó muy alejado de aquella brillante etapa.

Con la pandemia en el medio y junto al surgimiento de nuevas estrellas de la farándula, el nombre de María Eugenia Ritó comenzó a sonar cada vez menos entre los portales de noticias y, específicamente, la televisión. El decaimiento de la carrera de la vedette fue evidente, pero no terminó de conocerse hasta hace unas horas atrás, cuando ella reveló la drástica decisión que tomó en torno a su futuro profesional.

En diálogo con el ciclo radial Soy Tan Biutuful, María Eugenia Ritó develó que se abrió una cuenta en Only Fans, la plataforma de contenido para adultos que se volvió furor en los últimos años debido a la facilidad para hacer dinero que propone. "Voy a llamar a un amigo para que me asesore. ¿Quién me paga las cuentas? Nadie. Tengo que vivir", contó la modelo al respecto.

Ritó se encuentra en proceso de entrenamiento para sentirse segura de su cuerpo a la hora de mostrarlo frente a las personas que pagarán por ello. "Quiero estar más flaca", aseguró en el mismo diálogo radial en donde develó sus intenciones laborales para los próximos meses.

María Eugenia comentó que esta decisión surgió en base a la falta de propuestas laborales estables: nada la convencía, porque no le aseguraba un futuro. En este marco, la modelo también develó que había sido contactada por Ángel de Brito para ser panelista suplente cuando Yanina Latorre se tomara vacaciones, pero se negó a la propuesta ya que no se sentía cómoda del todo.

Contenido exclusivo: la nueva apuesta de las famosas

En el último tiempo, la popularidad de esta plataforma virtual creció a pasos agigantados, tanto así que muchas personas lo vieron como una salida para obtener dinero. De forma internacional, fueron varios los famosos e influencers que apostaron por un nuevo ingreso a partir de la publicación de fotos y videos en esta aplicación, pero a nivel nacional también quisieron probar suerte.

Aparte de María Eugenia Ritó, en los últimos días se conoció que Florencia Peña también había decidido crearse un perfil en una plataforma similar a Only Fans, llamada Divas Play. "Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos", anunció Peña al compartir el link de su perfil en sus redes sociales.

"Quería contarles que a partir de hoy van a poder encontrarme también en Divas Play, mi nuevo perfil. Voy a subir todas las cosas que no me permite subir el Instagram y los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta. Porque ustedes saben que a mí si algo me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi suavidad, que ustedes también lo hagan, quieran lo que quieran, con quienes quieran", sentenció luego de invitar a sus seguidores a que se suscriban.