Desgarrador relato de Eugenia Ritó sobre sus adicciones: "Me morí y volví a nacer"

La famosa modelo admitió que "tocó fondo" y que hubo varias épocas de su vida en las que no podía siquiera salir de la cama.

María Eugenia Ritó habló a fondo de sus problemas de adicciones y cómo repercutieron en su vida diaria. Luego de siete años alejada de los medios, la exfigura de ShowMatch reapareció públicamente y explicó los motivos de su ausencia: un doloroso divorcio, tratamiento psicológico y la rehabilitación de sus adicciones.

En un reciente diálogo que brindó con La Nación, Ritó confesó que todos estos años estuvo enfocándose en su bienestar, tanto a nivel personal como referido a la salud. Pero ahora, ya se siente lista para retomar su ritmo de trabajo en los medios y volver a priorizar su carrera como lo hizo en los inicios de su estrellato. "Hoy quiero salir adelante", aseguró la bailarina.

Pese a que María Eugenia no quiso profundizar en el tipo de adicciones con las que tuvo que luchar, admitió que día a día lucha por salir adelante. "La adicción va a estar siempre, porque es así. Es ‘solo por hoy’ todos los días y vengo muy bien. Yo hoy quiero y puedo. Tuve momentos muy feos, estuve deprimida, tirada en la cama y no podía escapar de ahí", confesó.

Asimismo, Ritó profundizó: "Me considero más que resiliente porque por mucho menos hay personas que se mueren, o que tienen graves problemas de salud. Y yo estoy bien, tengo un poco de sobrepeso y algo de colesterol, pero estoy bien, sana". Además, frente a los problemas de salud que enfrenta, también confesó que se va a realizar una operación.

Tras su divorcio de Marcelo Salinas, Ritó sufrió una fuerte depresión que la derivó a otros problemas personales de los que tuvo que hacerse cargo en estos años, además de su problema de adicciones. "Siento que me morí y volví a nacer. No tengo dudas, estoy de vuelta. Me emociono porque estoy muy contenta. Quiero volver a trabajar, yo solita construí mi carrera, y me pagaba todo: producciones, trajes, bailarines", afirmó.

Por último Ritó sentenció: "No tengo vergüenza de contar lo que viví, porque vergüenza es matar y robar y yo no hice nada de malo, en todo caso el daño me lo hice a mí y por eso me emociono. Hoy quiero salir adelante".

Cuál es el procedimiento que se realizará María Eugenia Ritó

En esta misma ronda de confesiones, la modelo reveló que está a punto de realizarse una intervención para bajar de peso. Ritó se colocará un balón gástrico que la ayudará a "generar buenos hábitos de nuevo".

"Voy a ponérmelo en la primera semana de agosto. No es una cirugía, sino un procedimiento que hacen a través de una ecografía. Tenés que tomar una pastilla que después se infla en la panza y el tratamiento dura seis meses. Te saca el apetito, tenés que hacer dieta, no tomar alcohol, una vida sanita", reveló a La Nación.

En ese sentido, añadió: "Me estoy preparando desde hace algunas semanas, tomando protectores gástricos, y me hice un montón de estudios. En la primera endoscopia me dijeron que no podía ponerme el balón porque tenía una hernia de hiato, tuve que hacer dieta, bajar un poco de peso y mejoró, así que ahora estoy apta para el tratamiento, que no es más que un cambio de vida".