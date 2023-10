Brilló en el Bailando con Tinelli y confesó que tomó una tajante decisión: "Ya está"

Estuvo en una de las ediciones de Bailando por un sueño y rompió el silencio para contar el drama que se encuentra viviendo. El duro testimonio de la exparticipante del reality show de Marcelo Tinelli.

Bailando por un sueño es el reality show de Marcelo Tinelli que actualmente se emite por América TV en su temporada número 15. Una de las participantes que estuvo años atrás se encuentra en la mira del mundo de la farándula luego de romper el silencio después de mucho tiempo donde mediante una entrevista, reveló el mal momento que está atravesando.

En todos estos años pasó un centenar de participantes en las distintas ediciones del Bailando entre gente famosa de la farándula y bailarines profesionales que acompañaban a esas figuras. La modelo que estuvo en Bailando por un sueño 2007 y despertó todo tipo de reacciones con sus declaraciones fue Soledad Solaro, quien dialogó con el ciclo Sin Vueltas en el canal de YouTube de Sofi Macaggi.

"Trato de tomarlo con humor, pero a veces cuesta. Sobre todo ahora. Yo congelé grande, a los 38", expresó sobre el congelamientos de óvulos, decisión que confesó no fue nada fácil. "Congelé dos veces, la primera la inyección para estimular las hormonas no me estaban prendiendo. Y ahí se te llena un montón de ´uy´... y tomas conciencia de lo que estás haciendo", añadió a su relato la modelo de 44 años que participó de la edición 2007 junto al bailarín Alejandro Valdés y fue la cuarta eliminada del certamen.

Si bien durante la entrevista se tomó con humor esta situación, en un momento no pudo disimular el dolor y quebró en llanto frente a la imposibilidad de usarlos por el paso del tiempo, motivo por el cual piensa en resignar la maternidad. "Sola no me animo a ser mamá. Me agarras en el proceso. En ese proceso que digo ya está. Digo 'tiempo'", dijo emocionada. Y concluyó: "Mi prioridad es tener mi compañero, mi pareja, me pasa por ese lado".

Histórico participante del Bailando se pudrió de Tinelli y lo lapidó: "Me rompo el lomo"

Un participante histórico de Bailando por un sueño se desquitó contra Marcelo Tinelli a través de sus redes sociales de manera contundente. El artista cargó con todo después de que el conductor lo haya ninguneado en pleno vivo por América TV con comentarios desafortunados.

A meses de que el Bailando 2023 haya debutado en América TV, ya hay una fuerte polémica en torno a Marcelo Tinelli. Todo comenzó en la emisión del martes 5 de septiembre, cuando estaba en diálogo con Flor Vigna, una de las participantes del certamen.

La artista está acostumbrada a bailar junto a Facundo Mazzei, pero no fue así en esta edición porque el bailarín está trabajando en el mundo de la música. "Yo no conozco alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei, con todo el respeto, y mirá que yo estoy bastante en la calle. No pasó ningún camión ni gente gritando", dijo Tinelli. El comentario no le gustó para nada a Flor Vigna, a quien se le transformó la cara y defendió a su amigo. Horas más tarde, el mismo protagonista salió con los tapones de punta en sus redes sociales.

"Mudo me dejaste. Yo acá mariconeando viendo el final de La reina Charlotte me entero que dijiste que no sabés quien soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, che. Que rari estás de memoria (será la tintura)", lanzó Facu Mazzei en su cuenta de Instagram. "La ninguneada 'con amor' en el programa es una fija ¿vieron?", agregó.