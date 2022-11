Brian Buley se le plantó a El Pollo Álvarez y se fue del estudio: "Falso de mierda"

El actor mostró su carácter una vez más y se enojó con "El Pollo" Álvarez en su programa de televisión. Brian Buley reapareció en los medios por sus declaraciones en contra de Hasbulla.

Brian Buley cobró trascendencia mediática de nuevo por su pelea con Hasbulla, el influencer ruso que hizo un show en el teatro Gran Rex. El actor de El Marginal acusó a Joaquín "El Pollo" Álvarez por haberse sacado una foto con la celebridad de redes extranjera y lo fulminó.

El artista aseguró que quería pegarle a Hasbulla por haber dicho que no conocía a Messi y todo el equipo de Nosotros a la mañana le dio su apoyo, incluso el conductor. "Vos no seas vendido, porque dijiste que tenías una foto con él", soltó en ese momento Buley, indignado por la actitud de Álvarez. Y agregó: "No te des vuelta como una tortilla".

Álvarez se excuso y admitió que cuando se enteró de que Hasbulla dijo que no conocía a Messi lo empezó a dejar de querer un poco. Cuando llegó el momento de despedir a Brian Buley de Nosotros a la Mañana, el joven se retiró enojado con el conductor de televisión.

En medio de la entrevista el presentador de El Trece aclaró que era amigo de Brian Buley y que tenía una relación complicada, entre risas, por lo que quedó en claro que todo se trató de un paso de comedia entre él y el actor.

Brian Buley, enfurecido contra Hasbulla

El miembro del elenco de El Marginal apuntó contra el ruso por no tener contenido en sus shows. "Acá en Argentina está lleno de talento y así y todo… ¿Cómo carajo quieren manejar la economía con estas cosas? ¿Cómo quieren que el dólar no se vaya al carajo si hacen esta pelotudez? Con el talento que hay en el país. No me vengas con una pelotudez de traer a alguien a Argentina que no sabemos qué hace", comenzó enojado Buley en diálogo con Juan Etchegoyen. Y cerró: "Me sentí mal cuando lo vi acá en el país. Ojalá algún día se acuerden de los actores argentinos que muy pocos de ellos tienen trabajo. No es envidia muchachos, es indignación. Con la comida no se juega, yo pasé hambre, ese pibe nació en cuna de oro. No sabe lo que es levantarse a las seis de la mañana. Yo me tuve que romper el que te dije para tener lo que tengo".

"Voy y lo cago a palos, le enseñaría los modales y cómo se tiene que ser verdaderamente con la gente. Yo me saco fotos con cualquiera", concluyó Buley.