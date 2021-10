Brian Buley, de El Marginal, fulminó a Adrián Suar: "Mucha bronca, estoy enojado"

Brian Buley, actor de El Marginal por la TV Pública y Netflix, liquidó a La 1-5/18, la nueva telenovela de El Trece. "Me dio mucha bronca, estoy enojado", admitió.

La 1-5/18, la nueva novela de Adrián Suar por El Trece, sigue dando que hablar a pesar de que ya lleva más de un mes al aire en la televisión abierta argentina. Ahora fue el actor Brian Buley el que disparó contra el programa producido por Suar durante su entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790). Allí cuestionó buena parte de lo que ocurre con la ficción y no dejó ninguna duda acerca de su opinión al respecto.

El artista de 27 años, que saltó a la fama a nivel nacional por haber interpretado el personaje de Pedro "Pedrito" Pedraza en las primeras tres temporadas de El Marginal (TV Pública y Netflix), fue contundente y se quejó de varias situaciones que se vivieron en el producto en el que se destacan Agustina Cherri, Gonzalo Heredia, Esteban Lamothe, Leticia Brédice, Romina Gaetani, Luciano Cáceres y "Yayo", entre otros.

Brian Buley destrozó a La 1-5/18: "Es una copia de El Marginal"

Quien llevó a cabo el papel de "Pedrito" en la serie que actualmente se emite por la TV Pública y por Netflix lanzó sin filtro: “La verdad es que la vi y, como actor, hay muchas cosas que no me gustan. Estando ahí, haría algo mejor... Yo vengo de El Marginal, pusieron a otro actor de talla baja y no me gustó”. Y profundizó: “No me gustaron muchas cosas y, si me hubiesen llamado a mí, hubiera aportado más cosas. Siento que es una copia de El Marginal, obviamente, y estoy un poco enojado”.

Sin embargo, aclaró que la nueva telenovela de Suar jamás llegará a tener el éxito que alcanzó el material producido por Emanuel Ortega: “Quisieron hacer algo similar y no hay chances... Esto te lo firmo ahora. El Marginal es furor y va a ser furor siempre. Y no sé por qué pusieron a alguien de talla baja, tranquilamente podrían haberme llevado a mí. Yo a El Marginal fui por un sólo capitulo, me puse la camiseta y fui a jugar en Primera. Después, me quedé toda la serie y hasta Juan Minujín me destacó el trabajo”.

Brian Buley, una de las figuras de El Marginal por la TV Pública argentina.

No obstante, opinó que también existe un costado positivo por esta ficción argentina: “Lo bueno de todo esto es que pudimos ganarle a la pandemia, se abrió todo...". Y cerró a puro reclamo otra vez: "Cuando vi al actor de talla baja, me dio mucha bronca. Yo podría haber aportado otras cosas mejores. No me estoy agrandando ni nada por el estilo, pero tengo mucha más cancha”.

De qué trata La 1-5/18, la nueva telenovela de Adrián Suar en El Trece

La historia transcurre en la villa “La Peñaloza”, donde conviven varios vecinos de distintas edades y diversidad sexual que, a pesar de la pobreza y de todas sus carencias cotidianas, siempre ayudan y luchan para lograr la supervivencia y la buena relación en general. Allí, el ambiente marcado por las drogas, el narcotráfico, las peleas entre las bandas y la diferencia de clases se mezclan con las historias de amor de los protagonistas, que descubren que si quieren transformar la realidad del conflictivo lugar deberán permanecer unidos.

Qué es El Marginal

La serie tiene un desarrollo muy atrapante: mientras investiga un secuestro, un expolicía se infiltra en una prisión y se encuentra rodeado de peligrosos criminales que no deben conocer su verdadera identidad. El primer episodio salió el 2 de junio de 2016, hubo tres temporadas (aunque habrá una cuarta, como mínimo) y en el elenco brillan, por ejemplo: Brian Buley, Nicolás Furtado, Martina Gusmán, Gerardo Romano y Juan Minujín.