Bonelli confesó el apodo que tenía en el colegio y Jimena Grandinetti se lo cambió en vivo: "Es más tierno"

El periodista contó el apodo por el que lo conocían en su infancia y su compañera se lo cambió por otro.

Marcelo Bonelli protagoniza un segmento relajado junto a Jimena Grandinetti en el noticiero de la mañana de El Trece en el que analizan las noticias más relevantes de la farándula argentina. Allí, el columnista del Grupo Clarín contó el apodo por el que lo llamaban cuando estudiaba en el colegio y su colega aprovechó para cambiárselo por otro.

"Boni, ¿te acordás que una vez te dije que te iba a decir "Boni" y después me olvidé? ¿Te gusta Boni?", preguntó Grandinetti, antes de meterse en las noticias más importantes de la farándula. El periodista respondió: "Si, está lindo", pero no convenció a su compañera que dilucidó que no era tan de su agrado.

Fue en ese momento que el conductor de A dos voces sacó un recuerdo de su infancia y reveló: "En el colegio me decían Bone. Pero Boni es más tierno".

Bonelli se cansó de Macri y lo destruyó tras las elecciones 2021

Después de las elecciones legislativas definitivas de 2021 en la Argentina, Marcelo Bonelli destrozó a Mauricio Macri en el programa TN por Todo Noticias (TN). En el ciclo que comandan habitualmente Sergio Lapegüe y Roxana "Roxi" Vázquez, el periodista especializado en economía aportó su opinión habitual como columnista en la emisión de este lunes y, sorpresivamente, atacó al expresidente con un fulminante comentario.

Ante la pregunta de Lapegüe acerca de los vencedores y vencidos de los comicios, Bonelli hizo un descargo. Tras haber elogiado a Horacio Rodríguez Larreta, ubicó entre los abatidos al ex presidente de la Nación y fue contundente: "Me parece que Macri tuvo un papel deslucido. Ya había perdido en las PASO porque todos los candidatos que él apoyó perdieron. En Córdoba con Mario Negri, ahora perdió en Santa Fe contra Carolina Losada, y además está cometiendo muchos errores mediáticos".

"Por ejemplo, ayer esa declaración, que habló del comienzo de la transición... Como diciendo ´este gobierno terminó´... Faltan dos años, digamos", advirtió, sobre el comentario golpista de Macri. Y resaltó: "Además, el gobierno fue elegido por la gente hasta el 2023. Me parece que Macri, que aspira a ser candidato en el 2023, tiene un equipo muy pobre en el tema mediático, le manejan mal las cosas, no lo contienen, y eso termina en pasos en falso".

"Ayer, esa frase que él dijo, nadie de Juntos quería... (Decían) ´son cosas de Macri´. Está mal asesorado, sobre todo en la cuestión mediática", completó de forma durísima contra el líder de la oposición.