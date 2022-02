Beto Casella y un inesperado anuncio sobre su carrera: "Se termina"

El conductor de televisión habló de la posibiliad del final de Bendita y reveló qué tipo de programa quisiera llevar adelante.

Beto Casella se expresó sobre el arrollador éxito de Bendita a 16 años de su estreno y reveló cómo sobrelleva la fama que ese ciclo le da. El conductor de televisión y radio dio a conocer que regresa a una emisora radial donde trabajó durante años y reveló que está muy satisfecho con su presente profesional.

"Lo relativizo para no comerme el personaje, dimensiono las cosas como son”, sostuvo Casella sobre cómo lidia con el éxito del programa de archivos que satiriza la televisión. “Puede que tengamos un poquito más de rating porque estamos en el prime time, hay más encendido y es casi lógico. Ahora, podría irnos pésimo pero nos va bastante bien".

En cuanto a las posibilidades del final de Bendita, que hoy parecen muy lejanas por las buenas marcaciones de rating que logra, el conductor reconoció haber tenido suerte en ese aspecto: "En los medios, lo mejor que te puede pasar es perdurar en un producto porque funciona y porque la gente te aprueba y a mí me tocó la suerte, en radio y en tele, de perdurar en un mismo espacio". Luego reconoció que no se terminaría el mundo para él si Bendita llega a su fin. "Ojalá que dure un tiempito más, pero no tengo problema, si el día de mañana se termina".

"A mi edad ya tenés en el panorama un posible retiro, para descansar un poco, o hacer algo sin tanta presión, porque es una presión salir al aire todos los días", concluyó el presentador, en diálogo con Leandro Rud, sobre sus ansias por hacer un formato televisivo no tan demandante como Bendita.

Beto Casella sobre su regreso a la radio Rock and Pop

Casella también se expresó sobre su vuelta a Rock and Pop y reveló qué significa para él estre regreso. "Me gusta más la FM, podes jugar mas con la música, los separadores, extrañaba el final con AC/DC, con Led Zeppelin y jugar con eso", expresó el conductor sobre sus ansias por empezar nuevamente en la emisora. "Eso es una bendición que no me explico bien, pero ocurre".

"Quienes siguen los números fríos de la radio, me decían que somos muy poquitos los que nos llevamos nuestro público a la radio que vamos", continuó el presentador. Y cerró: "Eso no tiene precio, desde lo afectivo para mí y para el que nos contrata, sabe que va a tener un piso muy interesante".